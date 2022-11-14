Российские морпехи жаловались на огромные потери в Павловке: из-за этого их бросили на штурм

Российские морские пехотинцы недавно понесли большие потери в личном составе под Павловкой в Донецкой области. В росСМИ сейчас появились интересные детали их "штурма".

Россиян отправили на штурм в Павловке из-за жалоб по потере

Как оказалось, морских пехотинцев из Приморского края отправили на штурм из-за обращения к губернатору. В нем они жаловались на большие потери в Павловке . Один из военных 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты рассказал об этом одному из российских изданий.

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По его словам, после жалобы губернатору Приморского края Олегу Кожумяко на большие потери командование вынесло им "строгий выговор". Военный утверждает, что из-за огласки ситуации их запугивали.

Именно по обращению к губернатору, по его мнению, бригаду отправили на штурм. По словам собеседника издания, их командиру "надо было все показать в другом ракурсе, сделать хорошую картинку и сохранить погоны".

Как рассказал военный, во время штурма, вероятно, погибли 100 – 115 человек. В общей сложности, по его словам, в бригаде якобы 450 – 500 погибших.

Разгром россиян под Павловкой: что известно

6 ноября вражеские бойцы 155 бригады морской пехоты тихоокеанского флота России, воюющие на Донбассе, начали сетовать , что за несколько дней у них уже 300 человек личного состава выбыли из рядов. В частности, есть среди этих трех сотен и "двухсот", и "трехсот", и пропавшие без вести.

Из-за безумных потерь российские захватчики решили поплакаться губернатору. Впрочем, это лишь придало российскому командованию поводы для того, чтобы использовать свое "пушечное мясо".

После огласки в минобороны России наконец-то прокомментировали инцидент. Однако назвали события "эффективными наступательными действиями" в направлении Угледара.

В то же время представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал , что эта бригада пыталась штурмовать позиции ВСУ в районе Павловки возле Угледара. По его словам, там были жестокие и ожесточенные бои. Украинские воины отрабатывали по оккупантам всеми видами поражения.

Кроме того, что кафиры понесли потери примерно в 300 штук живой силы, наши воины разгромили и технику врага . Так, украинские защитники ударили по российским танкам и боевым машинам пехоты в Донецкой области.

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