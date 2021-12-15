Разъяснительная работа, – в "Слуге народа" рассказали об обновленном канале "Рада"

Телеканал "Рада" вышел 15 декабря в эфир в обновленном формате и новой студии. Его миссия информировать, как работает парламент и другие органы госвласти.

Такое мнение в эфире 24 канала высказала заместитель главы фракции "слуг" Евгения Кравчук. По ее словам, подобные принципы заложены в устав телеканала.

К теме Канал "Рада" обновляет формат: на нем будет работать политтехнолог, попавший в секс-скандал

"Должна быть нормальная разъяснительная работа, но не старой картинкой, техникой и подходами 15-летней давности", – подчеркнула Кравчук.

Канал должен быть круглосуточным и с новыми форматами.

По мнению депутата, она рада, что люди так широко услышали о существовании канала. Это важно, потому что люди должны понимать, как пишут, составляют и реализуют законы.

К сожалению, если смотреть трансляцию Верховной Рады, то можно сойти с ума, а не понять, что такое законодательство или как будет меняться страна после принятия того или иного закона,

– отметила она.

Кравчук отметила, что "Рада" должна стать современным информационным вещателем. Кроме того вещание телеканала должно быть круглосуточно. "Практически с самого утра до поздней ночи", – добавила она.

Евгения Кравчук объяснила, что телеканал "Рада" ищет интересные форматы. Журналисты будут не только в Киеве, но и будут смотреть, как принятые законы работают в маленьких городах Украины.

Кравчук рассказала о перезапуске телеканала "Рада": смотрите видео

Перезапуск канала "Рада": главное