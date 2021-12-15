Разъяснительная работа, – в "Слуге народа" рассказали об обновленном канале "Рада"
Источник:24 канал
Телеканал "Рада" вышел 15 декабря в эфир в обновленном формате и новой студии. Его миссия информировать, как работает парламент и другие органы госвласти.
Такое мнение в эфире 24 канала высказала заместитель главы фракции "слуг" Евгения Кравчук. По ее словам, подобные принципы заложены в устав телеканала.
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"Должна быть нормальная разъяснительная работа, но не старой картинкой, техникой и подходами 15-летней давности", – подчеркнула Кравчук.
Канал должен быть круглосуточным и с новыми форматами.
По мнению депутата, она рада, что люди так широко услышали о существовании канала. Это важно, потому что люди должны понимать, как пишут, составляют и реализуют законы.
К сожалению, если смотреть трансляцию Верховной Рады, то можно сойти с ума, а не понять, что такое законодательство или как будет меняться страна после принятия того или иного закона,
– отметила она.
Кравчук отметила, что "Рада" должна стать современным информационным вещателем. Кроме того вещание телеканала должно быть круглосуточно. "Практически с самого утра до поздней ночи", – добавила она.Примите во внимание! Евгения Кравчук объяснила, что телеканал "Рада" ищет интересные форматы. Журналисты будут не только в Киеве, но и будут смотреть, как принятые законы работают в маленьких городах Украины.
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Перезапуск канала "Рада": главное
- О том, что "Раду" переформатировали и запускают в эфир в новом виде, сообщил директор телеканала. Канал из парламентского вещателя превратился в информационный.
- По информации СМИ, перезапуском канала занимается Алексей Семенов, запускавший каналы пророссийского политика Виктора Медведчука и "Прямой".
- На обновленном канале будет работать одиозный политтехнолог Владимир Петров. Он является подозреваемым по делу секс-скандала в 2018 году о якобы домогательстве со стороны полицейского. Кроме скандального политтехнолога, на "Раде" будут работать и бывшие ведущие "112 Украина" и ZIK.