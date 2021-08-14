Разлив нефти в Черном море угрожает дельфинам: экологи бьют тревогу

В Черном море возле России разлилась нефть. Экологи заявили об особой опасности для морских обитателей, в частности, дельфинов.

Нефтяные пятна появились возле заказника, где живут дельфины. Для них "черное золотое" может быть смертельным.

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Чиновники уверяют, что пробы воды соответствуют норме. Однако зоологи бьют тревогу.

Разлив нефти в Черном море: что известно

Возле побережья России в Черном море 7 августа появилось пятно нефти. Разлив произошел во время загрузки греческого танкера Minerva Symphony в поселке южная Озореивка возле Новороссийска.

Каспийский трубопроводный консорциум создал оперативный штаб для борьбы с последствиями. В компании сообщили, что нефть испачкала 200 квадратных метров моря.

Однако снимки со спутника Sentinel-1 свидетельствуют, что площадь катастрофы намного больше. На фото четко видно, что нефтяное пятно протянулось на 19 километров от берега вглубь моря. Площадь загрязнения составляет около 85 тысяч квадратных километров. Это в 400 тысяч раз больше, чем говорили россияне.