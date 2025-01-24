Миротворческий контингент в Украине: какой из 3-х сценариев его внедрения наиболее реалистичен

Европейские страны могут направить в Украину ориентировочно 40 –50 тысяч военных, если будет достигнуто прекращение огня. Их задачей будет контролировать линию фронта длиной более тысячи километров. Есть несколько базовых сценариев того, как может быть размещен миротворческий контингент на линии разграничения.

Об этом в эфире 24 Канала отметил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, подробно рассказав о каждом из них.

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Какой сценарий может реализоваться в Украине?

Один из сценариев введения миротворцев в Украину – установление мира. Он предусматривает, что в войну должна вмешаться третья сторона.

"Условно это выглядит так: двое дерутся, забегает третий, разнимает их и приказывает перестать драться. Принимая во внимание то, что происходит на линии разграничения, мы говорим со стопроцентной гарантией, что такой сценарий в Украине не будет внедрен, потому что ни одна страна мира не захочет встревать между Украиной и Россией", – считает Ступак.

Второй сценарий – поддержание мира. Этот вариант предусматривает, что при определенных условиях мир уже наступил, стрельба прекратилась или ее интенсивность уменьшилась на 90%. Тогда прибывают миротворцы, помогают проводить разминирование на демилитаризованной зоне. Обычно, по словам Ступака, они также помогают проводить выборы.

Третий сценарий – контроль за поддержанием мира. Его в Украине уже видели во время приезда в Донецкую область представителей ОБСЕ, которые проводили там съемки, после чего возвращались на базы расположения. Украине, по мнению экс-сотрудника СБУ, такой вариант не подходит.

"Второй вариант, поддержания мира, он реальный, но под эгидой кого это будет? Британцы, французы, латвийцы не смогут привести свои войска и установить на линии разграничения, потому что Россия это расценит как усиление Украины, втягивание Альянса", – подчеркнул Ступак.

Кто может дать разрешение на введение миротворцев?

По мнению экс-сотрудника СБУ, должен быть определенный мандат, большое международное разрешение на размещение другими странами миротворцев. Ступак назвал базовые примеры, от кого такой мандат может быть получен: ООН (организация имеет 50 кейсов, среди которых и удачные примеры), ЕС и ОБСЕ.

Какие события могут разворачиваться дальше? Собирается Совет безопасности ООН, начинает решать, какое количество миротворцев поедет и от каких стран. Должно быть согласие России,

– отметил Ступак.

Экс-сотрудник СБУ подытожил, что не могут поехать на линию разграничения только представители тех стран, которые являются дружественными для Украины. По его словам, со стопроцентной вероятностью Россия захочет увидеть тех, кому она доверяет. Среди таких стран: Казахстан, Беларусь, Китай, Индия.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что нашей стране нужна армия численностью в 1 миллион военнослужащих, чтобы была возможность сдерживать российские войска. По его словам, необходимое количество миротворцев будет зависеть от численности ВСУ. Ранее он заявлял, что для безопасности Украины понадобится ориентировочно 200 тысяч миротворцев.