Путин пообещал разместить в Беларуси "Орешник": будет ли у Лукашенко собственная "красная кнопка"

Александр Лукашенко просит у Владимира Путина ракеты "Орешник", потому что белорусскому диктатору надо быть важным. Ведь самопровозглашенный президент Беларуси понимает, что начальник в Кремле его не слишком ценит.

Об этом 24 Каналу сказал советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка. Российский диктатор якобы пообещал разместить на белорусской территории баллистические ракеты средней дальности, однако, будет ли Лукашенко иметь права на них.

Интересно Почему Лукашенко хочет разместить ракеты "Орешник" в Беларуси

Сможет ли Лукашенко пользоваться "Орешником"

Накануне заседания высшего государственного совета так называемого "Союзного государства" госсекретарь совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, как и российский диктатор Владимир Путин, имеет собственную "красную кнопку".

Напомним, что в марте 2024 года между Москвой и Минском было достигнуто соглашение о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Первые ядерные заряды прибыли в Беларусь в июне. При этом Лукашенко в августе заявил, что страна не будет применять ядерное оружие, если не произойдет нарушение границ "Союзного государства".

По его словам, ядерное оружие, размещенное на территории Беларуси, может быть использовано исключительно с разрешения Лукашенко, а вооружение, которое размещено в России, соответственно остается под контролем Путина.

У Лукашенко нет никаких прав на ядерное оружие. Весь контроль в Кремле. Вольфович это говорит, чтобы отмыть репутацию своего начальника. Лукашенко крайне важно показать, что он контролирует ядерное оружие, но это ложь,

– подчеркнул Вячорка.

Впрочем, на самом деле подписан договор о взаимной безопасности, предусматривающий защиту суверенитета и конституционного строя с возможным использованием российского ядерного оружия – это информационная операция, чтобы создать давление на Украину и западных союзников, а также для защиты Лукашенко.

Помним, что Лукашенко живет в стране, где почти каждый его ненавидит, поэтому для него крайне важно, чтобы Путин его не предал и был рядом. Все эти подписанные бумажки нужны Лукашенко для психологического давления,

– сказал советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

Кроме этого, 6 декабря российский диктатор лично прилетел в Беларусь. Его визит прежде всего был нужен Лукашенко, чтобы показать, что он не изолирован.

В Минске фактически ввели военное положение во время визита Путина. Весь город перекрыли. Его встречали как царя. Перед так называемыми выборами, которые выглядят как военная операция по переназначению Лукашенко, для него это важный шаг для пиара,

– добавил Вячорка.

К слову, по оценкам аналитиков ISW, размещение российской ракетной системы "Орешник" в Беларуси не создает дополнительных рисков для Украины или стран НАТО.