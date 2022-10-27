На Херсонщине при разминировании погиб руководитель взрывотехников: без папы остались 2 детей

Разминирование деоккупированных территорий Херсонской области продолжается. 27 октября украинец Александр Козюра погиб во время исполнения своих служебных обязанностей.

Он был начальником взрывотехнического отдела Главного управления Нацполиции в Херсонской области. Без отца теперь остались его два несовершеннолетних сына.

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Что известно о трагедии

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич написал, что трагедия произошла вблизи поселка Белоусовка, недалеко от Великой Александровки. Мужчина подорвался на вражеской мине во время разминирования.

Ярослав Янушевич подчеркнул, что смерть мужчины – дело рук подлых российских оккупантов, которые пытаются уничтожить как можно больше украинцев. Захватчики постоянно минируют и обстреливают украинские территории, подвергая мирных жителей опасности.

Глава ОВА отметил, что Александру Козюре было всего 46 лет. У него остались жена и 2 сына, в возрасте 5 и 10 лет.

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Украинцы гибнут от вражеских мин: недавние трагедии

26 октября на освобожденной территории Харьковской области служебный автомобиль ГСЧС подорвался на мине. Водитель наехал на противотанковую мину вблизи Изюма.

В результате трагедии погиб луганский пиротехник, еще до 10 человек получили ранения. Сергей Гайдай прокомментировал случай и сказал, что, к сожалению, на разминирование территорий понадобятся годы.

Кроме того, в начале октября 4 грибника в Черниговской области также подорвались на мине. Они проигнорировали запрет местных властей на посещение лесов. Все 4 человека погибли.

Еще один несчастный случай произошел в Бакалее. Карета скорой помощи наехала на российскую мину, когда спешила на вызов. Автомобиль полностью сгорел, а водитель – погиб на месте.

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