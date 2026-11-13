"Нужно оказать давление на Украину": у Путина заявили, что могут разминировать Константиновку за 5 дней

Российские захватчики заявили о намерении приступить к разминированию Константиновки в Донецкой области. На эти работы оккупанты отводят 5 дней.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, призвав США и Европу оказать давление на Киев с целью проведения "гуманитарной миссии".

Что сказал Песков о Константиновке

Путинский приспешник заявил о якобы полном контроле российской армии над Константиновкой.

Российские военные контролируют Константиновку и готовы приступить к разминированию, на это потребуется пять дней,

– заявил Песков.

По словам пресс-секретаря Кремля, Москва рассчитывает на поддержку международных партнеров и утверждает, что Соединенные Штаты искренне заинтересованы в осуществлении этого процесса. Российская сторона призывает европейцев и американцев использовать свое влияние на Киев для реализации задуманного.

Манипуляции Кремля и угроза ротации врага

Российское руководство рассчитывает, что процесс будет проходить под непосредственным кураторством омбудсменов двух государств, а за его ходом будут наблюдать представители СМИ. При этом заявления украинской стороны в Москве пытаются трактовать в свою пользу.

Если Киев утверждает, что Москва может использовать гуманитарную миссию в Константиновке для ротации военных, значит, он соглашается с тем, что город находится под контролем российской армии,

– добавил Песков.

Напомним, что во время встречи со спецпредставителями президента США 12 ноября российский диктатор Владимир Путин предложил организовать в Константиновке гуманитарную миссию по примеру той, которая проходила в Олешках в Херсонской области.

В Офисе президента Украины предупредили об истинных мотивах противника. В украинском ведомстве отметили, что россияне пытаются продвигать идею гуманитарной миссии исключительно для того, чтобы под ее прикрытием провести ротацию собственных подразделений.

Между тем в DeepState опровергли заявления Путина о захвате Константиновки. Ситуация в городе остается чрезвычайно сложной.

Российские военные пытаются проникнуть в Константиновку и сосредоточить силы для дальнейшего наступления. Украинские защитники отражают эти попытки и продолжают удерживать позиции.