Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, вимагаючи тиску США та Європи на Київ для проведення "гуманітарної місії".

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Що сказав Пєсков про Костянтинівку

Путінський посіпака заявив про нібито повний контроль армії Росії над Костянтинівкою.

Російські військові контролюють Костянтинівку і готові розпочати розмінування, на це знадобиться п'ять днів– заявив Пєсков.

За словами речника Кремля, Москва розраховує на підтримку міжнародних партнерів і стверджує, що Сполучені Штати щиро зацікавлені у здійсненні цього процесу. Російська сторона закликає європейців та американців використати свій вплив на Київ задля реалізації задуманого.

Маніпуляції Кремля та загроза ротації ворога

Російське керівництво розраховує, що процес відбуватиметься під безпосереднім кураторством омбудсменів двох держав, а за перебігом спостерігатимуть представники ЗМІ. При цьому заяви української сторони у Москві намагаються трактувати на власну користь.

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Якщо Київ стверджує, що Москва може використати гуманітарну місію в Костянтинівці для ротації військових, значить, він погоджується з тим, що місто перебуває під контролем російської армії– додав Пєсков.

Нагадаємо, що під час зустрічі зі спецпредставниками президента США 12 листопада російський диктатор Володимир Путін запропонував влаштувати в Костянтинівці гуманітарну місію за прикладом тієї, яка була в Олешках на Херсонщині.

В Офісі президента України попередили про справжні мотиви противника. В українському відомстві зазначили, що росіяни намагаються просувати ідею гуманітарної місії виключно для того, щоб під її прикриттям провести ротацію власних підрозділів.

Тим часом у DeepState спростували заяви Путіна про захоплення Костянтинівки. Ситуація в місті залишається надзвичайно складною.

Російські військові намагаються проникати в Костянтинівку та накопичувати сили для подальшого наступу. Українські захисники відбивають ці спроби й продовжують утримувати позиції.