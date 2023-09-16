Более 70 лет прошло от Второй мировой войны, но наши саперы до сих пор находят немецкие снаряды. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, отметив, что полностью разминировать территорию Украины практически невозможно.
Обратите внимание План по разминированию Украины: когда исчезнут запретные зоны
Сколько времени понадобится на разминирование
Звучали заявления, что на разминирование может уйти от 7 до 9 лет, но если учитывать общие правила выполнения таких задач, то это потребует значительно больше времени.
Один год войны требует 10 лет разминирования. Если говорить о территориях, которые оккупированы еще с 2014 года, то все это еще нужно умножать на 10,
– сказал Роман Свитан.
Полковник запаса ВСУ рассказал, как долго мы будем разминировать территории: смотрите видео
Относительно территорий, оккупированных 1,5 – 2 года, их придется разминировать 20 – 25 лет. Но здесь все будет зависеть от количества саперов и бригад, которые будут над этим работать. Если нам поможет мировое сообщество, то все произойдет быстрее и качественно.
Если будем своими силами, то четверть века, как минимум, нам придется собирать "российский мусор",
– подчеркнул Свитан.
Насколько заминирована Украина
- Сейчас наше государство является наиболее заминированной страной мира. На некоторых участках каждый квадратный метр воины раскапывают до пяти мин. По словам экс-министра обороны Алексея Резникова, Украине крайне необходимо большее количество техники для разминирования. Также нужно ускорить и расширить подготовку саперов.
- Программный менеджер неправительственной организации по разминированию Halo в Украине Пит Смит замечал, что сегодня наблюдается сильнейшее заражение неразорвавшимися противопехотными минами и боеприпасами со времен Второй мировой войны.
- Президент Владимир Зеленский сообщал, что 174 тысячи квадратных километров нашего государства – потенциально опасные из-за мин и боеприпасов. Для того чтобы вернуть безопасность на украинские земли, нам нужно еще больше машин и специальных дронов для разминирования.