Более 70 лет прошло от Второй мировой войны, но наши саперы до сих пор находят немецкие снаряды. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, отметив, что полностью разминировать территорию Украины практически невозможно.

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Сколько времени понадобится на разминирование

Звучали заявления, что на разминирование может уйти от 7 до 9 лет, но если учитывать общие правила выполнения таких задач, то это потребует значительно больше времени.

Один год войны требует 10 лет разминирования. Если говорить о территориях, которые оккупированы еще с 2014 года, то все это еще нужно умножать на 10,

– сказал Роман Свитан.

Полковник запаса ВСУ рассказал, как долго мы будем разминировать территории: смотрите видео

Относительно территорий, оккупированных 1,5 – 2 года, их придется разминировать 20 – 25 лет. Но здесь все будет зависеть от количества саперов и бригад, которые будут над этим работать. Если нам поможет мировое сообщество, то все произойдет быстрее и качественно.

Если будем своими силами, то четверть века, как минимум, нам придется собирать "российский мусор",

– подчеркнул Свитан.

Важно! В случае обнаружения подозрительных предметов следует уведомить территориальные органы ГСЧС и Национальной полиции по телефону "101" и "102". Не трогайте эти предметы руками и находитесь на безопасном расстоянии от места находки.

Насколько заминирована Украина