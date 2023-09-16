Більше ніж 70 років пройшло від Другої світової війни, але наші сапери досі знаходять німецькі снаряди. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, зауваживши, що повністю розмінувати територію України практично неможливо.

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Скільки часу знадобиться на розмінування

Звучали заяви, що на розмінування може піти від 7 до 9 років, але якщо зважати на загальні правила щодо виконання таких завдань, то це потребуватиме значно більше часу.

Один рік війни потребує 10 років розмінування. Якщо говорити про території, які окуповані ще з 2014 року, то все це ще треба множити на 10,

– сказав Роман Світан.

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Щодо територій, які окуповані 1,5 – 2 роки, їх доведеться розміновувати 20 – 25 років. Але тут все залежатиме від кількості саперів і бригад, які над цим працюватимуть. Якщо нам допоможе світова спільнота, то все відбудеться швидше і дуже якісно.

Якщо будемо своїми силами, то чверть віку, як мінімум, нам доведеться збирати "російське сміття",

– підкреслив Світан.

Важливо! У разі виявлення підозрілих предметів треба повідомити територіальні органи ДСНС і Національної поліції за телефоном "101" та "102". Не торкайтесь цих предметів руками та перебувайте на безпечній відстані від місця знахідки.

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