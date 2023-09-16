Більше ніж 70 років пройшло від Другої світової війни, але наші сапери досі знаходять німецькі снаряди. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, зауваживши, що повністю розмінувати територію України практично неможливо.
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Скільки часу знадобиться на розмінування
Звучали заяви, що на розмінування може піти від 7 до 9 років, але якщо зважати на загальні правила щодо виконання таких завдань, то це потребуватиме значно більше часу.
Один рік війни потребує 10 років розмінування. Якщо говорити про території, які окуповані ще з 2014 року, то все це ще треба множити на 10,
– сказав Роман Світан.
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Щодо територій, які окуповані 1,5 – 2 роки, їх доведеться розміновувати 20 – 25 років. Але тут все залежатиме від кількості саперів і бригад, які над цим працюватимуть. Якщо нам допоможе світова спільнота, то все відбудеться швидше і дуже якісно.
Якщо будемо своїми силами, то чверть віку, як мінімум, нам доведеться збирати "російське сміття",
– підкреслив Світан.
Наскільки замінована Україна
- Наразі наша держава є найбільш замінованою країною світу. На деяких ділянках на кожен квадратний метр воїни розкопують до п'яти мін. За словами ексміністра оборони Олексія Резнікова, Україні вкрай необхідна більша кількість техніки для розмінування. Також потрібно пришвидшити й розширити підготовку саперів.
- Програмний менеджер неурядової організації з розмінування Halo в Україні Піт Сміт зауважував, що сьогодні спостерігається найсильніше зараження протипіхотними мінами та боєприпасами, що не розірвалися, з часів Другої світової війни.
- Президент Володимир Зеленський повідомляв, що 174 тисячі квадратних кілометрів нашої держави – потенційно небезпечні через міни та боєприпаси. Для того, щоб повернути безпеку на українські землі, нам потрібно ще більше машин та спеціальних дронів для розмінування.