Разнесло 8 квартир, есть жертвы: в сети появилось видео взрыва в многоэтажке России

Утром 8 сентября в многоэтажке российского Ногинска прогремел мощный взрыв, который разнес 8 квартир и привел к смерти 2 человек. В сети появилось видео момента взрыва.

Взрыв газа произошел в городе Ногинске, расположенном вблизи Москвы. Мощная волна привела к масштабным разрушениям.

К теме Сидит на краю обломков: в Сети опубликовали жуткое фото малыша после взрыва в России

Момент взрыва зафиксировали на камеру

В сети обнародовали видео момента взрыва в квартире 9-этажки. Кадры удалось зафиксировать из окон соседнего дома. На них заметна вспышка, которая приводит к обвалу части дома.

Интерфакс со ссылкой на региональное управление МЧС России сообщает, что в результате инцидента полностью уничтожены 8 квартир. Произошло обрушение стены на втором, третьем и четвертом этажах.



В России из-за взрыва обрушилась часть дома / Фото МЧС России



Полностью разрушены 8 квартир / Фото МЧС России

Момент взрыва газа в Ногинске: смотрите видео (18+, содержит нецензурную лексику)

Есть жертвы взрыва, число пострадавших возросло

Глава Министерства здравоохранения Подмосковья сообщила о 7 пострадавших, в больнице находятся 5 из них. Кроме того, стало известно о 2 жертвах взрыва газа.

Взрыв в многоэтажке в России: что известно