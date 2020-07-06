Разнимали толпой: в Киеве пьяный хозяин спустил своего стаффорда на меньшего пса
В столице прохожим пришлось разнимать двух собак: стаффорда и бигля. Очевидцы говорят: владелец бойцовского пса навеселе решил спустить своего зверя на собаку меньшей породы, которая гуляла рядом.
Видео и подробности инцидента выложили в фейсбук-сообществе "Киев Оперативный".
Очевидцы отмечают: хозяин стаффорда был пьяным и вел себя неадекватно.
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Он решил спустить своего бойцовского пса на бигля меньшей породы. В конце концов стаффорд крепко вцепился в голову бигля и держал сжатыми челюсти.
Как собак разнимали – видео от очевидцев
Предупреждаем: видео содержит сцены жестокого обращения с животными и нецензурную лексику (18+)
Участники события жалуются: полиция отказалась приезжать по вызову. На место вызвали патрульных, однако они не среагировали.
Как пишут очевидцы, бигль остался живым. В посте с видео указано: этот пес уже не впервые нападает на людей. Так, 26 июня он неожиданно налетел на прохожего.
Где произошел инцидент – смотрите на карте
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