Налоговики в Тернопольской области получили 75 тысяч евро взяток и требовали 14,6 миллиона гривен

НАБУ и САП разоблачили руководящий состав Главного управления государственной налоговой службы (ГНС) в Тернопольской области на систематическом вымогательстве взяток от местных предпринимателей. Чиновники манипулировали результатами проверок и потребовали отката за возмещение НДС.

Об этом сообщили в НАБУ.

Что известно о подозрении?

По данным детективов, злоумышленники выискивали при проверках бизнеса якобы многомиллионные нарушения. После этого должностные лица предлагали существенно уменьшить суммы штрафов в официальных отчетах.

К коррупционной схеме причастны заместитель начальника областного управления ГНС и руководитель одного из территориальных подразделений. В течение весны и лета 2026 г. они получили 75 тысяч евро неправомерной выгоды от представителя двух местных предприятий.

В июне налоговики потребовали от очередной компании откат в размере 11,5% за беспрепятственный возврат НДС. Речь шла о бюджетном возмещении на сумму более 14,6 миллионов гривен.

Правоохранители задержали фигурантов во время передачи очередного транша взятки через посредника. Оба злоумышленника задержаны.

Им сообщили о подозрении по части 4 статьи 368 УКУ. Также в НАБУ проверяют причастность к преступлению других работников ГУ ГНС в Тернопольской области.

НАБУ вручили подозрения работникам ГУ ГНС / Фото НАБУ

Напомним, что 9 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро проводили обыски в кабинетах руководства Главного управления Государственной налоговой службы Тернопольской области. СМИ сообщали, что следственные действия могли быть связаны с разоблачением должностных лиц по масштабному делу мошеннических колцентров "Карфаген".