Разоблачили 10 россиян, которые пытали людей и совершали зверства в Буче: фото, список поименно

Прокуратура разоблачила 10 военнослужащих России, причастных к пыткам мирных украинцев и зверствам в Киевской области.

Поименный список обнародовала генпрокурор Ирина Венедиктова. Диктатор Путин похвалил своих военных за совершенные преступления и даже наградил.

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В частности, 64-й отдельной мотострелковой бригаде сухопутных войск России Путин присвоил звание "гвардейской". А также поблагодарил их за "массовый героизм" – так он называет расстрелы мирного населения, изнасилования и мародерства.

Это доказательство того, что зверства в Буче были задачей сверху, с которой они справились. А главное – общей ответственности главнокомандующего за действия солдат,

– написала Венедиктова.

Прокуроры Бучанской окружной прокуратуры получили список первых 10 преступников, подозреваемых в жестоком обращении с гражданским населением.

В частности, таких военнослужащих этой российской бригады отметил Путин:

младший сержант Вячеслав Лаврентьев рядовой Григорий Нарышкин рядовой Василий Князев ефрейтор Семен Мальцев рядовой Сергей Пескарев рядовой Альберт Раднаев ефрейтор Михаил Кашин ефрейтор Андрей Бизяев ефрейтор Дмитрий Сергиенко сержант Никита Акимов.

Что именно сделали эти военные России в Буче

Они нарушили все законы и обычаи войны. Следствие установило, что во время оккупации Бучи они захватывали в заложники безоружных гражданских, морили их голодом и жаждой, держали их на коленях со связанными хомутами руками и заклеенными глазами, издевались и избивали.

У людей выбивали информацию о расположении ВСУ и теробороны, некоторых вообще пытали беспричинно.

Эти военнослужащие первой в мире армии мародеров грабили и местное население, разрушая и сгребая все на своем пути.

Смотрите первые фото российских военных, совершавших преступления в Киевской области / Фото Ирины Венедиктовой