Разоблачили 10 россиян, которые пытали людей и совершали зверства в Буче: фото, список поименно
Источник:фейсбук Венедиктовой
Прокуратура разоблачила 10 военнослужащих России, причастных к пыткам мирных украинцев и зверствам в Киевской области.
Поименный список обнародовала генпрокурор Ирина Венедиктова. Диктатор Путин похвалил своих военных за совершенные преступления и даже наградил.
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В частности, 64-й отдельной мотострелковой бригаде сухопутных войск России Путин присвоил звание "гвардейской". А также поблагодарил их за "массовый героизм" – так он называет расстрелы мирного населения, изнасилования и мародерства.
Это доказательство того, что зверства в Буче были задачей сверху, с которой они справились. А главное – общей ответственности главнокомандующего за действия солдат,
– написала Венедиктова.
Прокуроры Бучанской окружной прокуратуры получили список первых 10 преступников, подозреваемых в жестоком обращении с гражданским населением.
В частности, таких военнослужащих этой российской бригады отметил Путин:
- младший сержант Вячеслав Лаврентьев
- рядовой Григорий Нарышкин
- рядовой Василий Князев
- ефрейтор Семен Мальцев
- рядовой Сергей Пескарев
- рядовой Альберт Раднаев
- ефрейтор Михаил Кашин
- ефрейтор Андрей Бизяев
- ефрейтор Дмитрий Сергиенко
- сержант Никита Акимов.
Что именно сделали эти военные России в Буче
Они нарушили все законы и обычаи войны. Следствие установило, что во время оккупации Бучи они захватывали в заложники безоружных гражданских, морили их голодом и жаждой, держали их на коленях со связанными хомутами руками и заклеенными глазами, издевались и избивали.
У людей выбивали информацию о расположении ВСУ и теробороны, некоторых вообще пытали беспричинно.
Эти военнослужащие первой в мире армии мародеров грабили и местное население, разрушая и сгребая все на своем пути.
Смотрите первые фото российских военных, совершавших преступления в Киевской области / Фото Ирины Венедиктовой