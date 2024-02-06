Российский "правозащитник" и участник оппозиционных форумов оказался шпионом ГРУ, – The Insider

Иван Жихарев, который был участником Форума свободной России, активистом, волонтером и правозащитником, оказался агентом-оперативником из элитного диверсионного подразделения ГРУ.

Россиянин Иван Жихарев (настоящая фамилия Жигарев), работал под прикрытием пока его "хороший двойник" участвовал в активистской и правозащитной деятельности. О том, как в круги российской оппозиции попал завербованный Кремлем оперативник, говорится в расследовании, проведенном The Insider.

Смотрите также "Сливали" данные о ВСУ для ФСБ: Служба безопасности задержала должностных лиц украинских спецслужб

Как кремлевский шпион стал оппозиционером и правозащитником

Сын советского военного офицера Иван Жигарев родился в немецком городе Магдебург. Иван служил в российском спецназе, а затем был выбран для обучения в Военной академии ГРУ. По данным The Insider, Жигарева завербовали для службы в 29155 подразделении ГРУ не позднее 2009 года. Тогда это подразделение специализировалось на убийствах и военных операциях за рубежом.

Когда Жигарев начал работать в ГУР, у него появился "хороший двойник" –специалист-бурильщик скважин Иван Жихарев, чья фамилия отличалась одной буквой.

Как и остальные члены подразделения 29155, Жигарев действовал по стандартной схеме работы иностранных оперативников – путешествовал за границу вместе с небольшими группами из трех-пяти человек для выполнения задач под прикрытием. The Insider пишет, что в начале марта 2015 года Жигарев под псевдонимом провел десять дней в Нидерландах. Что интересно – в подразделении 29155 в то время работали Александр Петров (Мишкин) и Руслан Боширов (Анатолий Чепига) – подозреваемые в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.

Что известно о деле Скрипаля

4 марта 2018 российские оперативники отравили нервно-паралитическим веществом бывшего военного разведчика ГРУ Сергея Скрипаля. В 1999 году Скрипаль ушел в отставку после службы в ГРУ. До 2003 года работал в управлении делами МИД России.

В декабре 2004 года ФСБ арестовала его и обвинила в измене и сотрудничестве с английской разведкой. Скрипаль признал себя виновным и в 2006 году получил 13 лет тюрьмы.

В 2010 году тогдашний президент России Медведев помиловал Скрипаля, и впоследствии его и еще трех россиян, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании, обменяли на десять агентов российских спецслужб.

Жигарев как раз находился в Европе в период подготовки отравления Скрипалей. 3 марта 2018 года, в день приезда Мишкина и Чепиги в Солсбери, он вылетел в Москву из Вены.

The Insider пишет, что в 2017 году Иван Жигарев под прикрытием попал в Московскую открытую школу прав человека при Сахаровском центре. Работники отзывались о нем как о самом активном волонтере, который никогда не отказывал в помощи и участвовал во всех встречах.

"Жихарев" имел доступ к регистрационным данным участников школы и был участником многих управленческих встреч, где в частности обсуждались вопросы финансирования.

Работники Московской открытой школы дали "Жихареву" рекомендацию на участие в Форуме свободной России, организатором которого является Гарри Каспаров. Он участвовал в мероприятии ежегодно, начиная с 2017. Иван Жигарев регулярно просил у организаторов компенсацию за проезд и проживание. The Insider считает, что его настаивание на возмещении расходов может быть связано с желанием получить номер в отеле, где проживали члены организации – возможно, для слежки за ними. Однако просьбы о компенсации оставались невыполненными, а Каспарова, по словам организаторов мероприятия, всегда селили отдельно от остальных участников.

The Insider также отмечают, что на первый Форум свободной России в Вильнюс он приехал с двумя другими правозащитниками – Русланом Камбиевым и Расулом Катагановым. Камбиев сначала отрицал знакомство с "Жихаревым", но потом таки признал, что они познакомились в 2017 году во время мероприятия, организованного Московской открытой школой в Сахаровском центре.

Вероятно, ГРУ сняло с работы Жигарева в 2022 году после того, как французские власти публично обнародовали данные "Жихарева" как шпиона ГРУ вместе с именами нескольких других агентов Кремля, которые ездили на секретную базу вблизи швейцарской границы.

Как действует российская разведка за рубежом