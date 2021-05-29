Разочаровался в "русском мире" и вернулся: на Луганщине полиция задержала боевика

На Луганщине полицейские разоблачили 24-летнего жителя Северодонецка, который принимал участие в незаконных вооруженных формированиях боевиков. В идеях оккупантов мужчина разочаровался, поэтому вернулся в родной город.

Полицейские Луганской области разоблачили боевика нескольких незаконных формирований так называемой "ЛНР".

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Служба боевика в незаконных батальонах

Правоохранители выяснили, что 24-летний житель Северодонецка участвовал в незаконном вооруженном формировании "Заря", которое дислоцировалось на территории областного военкомата Луганска. Туда он вступил еще в 2015 году. Мужчина занимал должность заместителя командира взвода батальона.

Однако через полгода, по словам боевика, из-за конфликта с командиром и плохих условий службы он покинул ряды этого батальона и вступил в другой – "Брянка СССР". За свою "службу" мужчина получал зарплату в размере 15 тысяч российских рублей (по состоянию на 29 мая – 5,6 тысячи гривен).

В этой группировке он тоже не прижился. Разочаровавшись в боевиках, мужчина оставил их ряды и поехал на заработки в Россию.

Боевику сообщили о подозрении

Однако и на этом история не закончилась – впоследствии боевик вернулся в родной Северодонецк. Там его и разоблачили правоохранители.

Против мужчины начали уголовное производство по статье о создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований. Ему уже сообщили о подозрении.

Правоохранители завершают следствие, уже вскоре они направят в суд обвинительный акт с материалами уголовного производства.

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