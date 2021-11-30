Разочарование, нехватка кадров и новые форматы: какие изменения переживает ІТ-отрасль

Невысокое качество академического ІТ-образования в Украине и ее отдаленность от практики сдерживает развитие ІТ-сектора. Ведь люди – это основная точка роста для компаний в этой индустрии.

Бизнес пытается повлиять на ситуацию, стать ближе к студентам и даже предлагает альтернативное образование. Об этом сайту 24 канала рассказал президент "Европейской ассоциации программной инженерии" и основатель ІТ-компании Powercode Владислав Савченко.

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Когда начинать?

Видимо, в каждой профессии специалисты с опытом советуют студентам: начинайте работать как можно раньше. Так вы получите первый опыт и как можно быстрее получите представление об отрасли деятельности, которую выбрали. ІТ-не исключение. Единственное отличие заключается в том, что ІТ-индустрия очень, очень зависима от кадрового потенциала страны.

"ІТ-бизнес в Украине растет ежегодно, но рост индустрии на 20% на столько же увеличивает спрос на кадры. Поиск и удержание сотрудников в этом бизнесе – самая большая боль компаний. И каждый год проблема обостряется. Поэтому так важно Украине качественно менять подходы к ІТ-образованию", – считает Владислав Савченко.



С привлечением кадров до сих пор есть свои проблемы / Фото Европейской ассоциации программной инженерии

Он также рассказал о том, что в последнее время появляются кандидаты, готовые через две недели после трудоустройства согласиться на предложение другого работодателя, который заплатит на несколько сотен долларов больше.

А потом сменить компанию еще раз и еще раз. Это не про крутую экспертизу таких "перебежчиков", а про готовность компаний прямо соревноваться за разработчиков,

– добавляет президент Европейской ассоциации программной инженерии.

Стоит ли идти на программиста?

По разным подсчетам, к 2030 году сектор потребует не менее 500-600 тысяч новых ІТ-специалистов в год. Сейчас высшие учебные заведения выпускают примерно 20-25 тысяч специалистов ІТ-специальностей в год.

Исходя из этого, пойти учиться на программиста – до сих пор хорошая идея. Проблема в том, что попав даже в один из крупнейших университетов, студент оказывается слишком далеко от практики и запросов бизнеса. Компании пытаются преодолеть эту пропасть,

– акцентировал он.

"Например, проблема: выпускники вузов приходят в компании без зеленого понимания о профессии, некоторые из них, к сожалению, разочаровываются и после непродолжительной работы меняют профессию", – рассказывает Владислав Савченко.

: компании пытаются интегрироваться в учебный процесс некоторых вузов, чтобы на этапе учебного процесса дать максимум понимания о работе в реальных условиях.

"В нашей Европейской ассоциации программной инженерии мы тоже начали искать возможность для средних и небольших ІТ-компаний помочь студентам лучше понять рабочие процессы и то, как выглядит ІТ изнутри. Для этого изобрели интересный формат – виртуальные экскурсии студентов в ІТ-компании", – объясняет он.

Как работают со студентами Ассоциация подписала меморандумы со всеми крупнейшими университетами страны. Ежемесячно приглашает студентов виртуально побывать в какой-то из компаний, которые входят в ассоциацию. Это история не только об офисе, хотя это важно для студента – увидеть, как все устроено. Это больше об общении: экскурсию проводит топ-менеджер или владелец компании, готовый ответить на любой вопрос.

Такой формат позволяет студентам понять, какое направление интереснее и что хотелось бы попробовать. Во время экскурсии они могут даже предварительно договориться о стажировке, тестировании или собеседовании.

"Отдельный запрос бизнеса – именно на талантливую молодежь. Как его реализовать? Это конкурсы, соревнования, хакатоны. Недавно в Одессе наша ассоциация провела хакатон между техническими вузами, ранее организовывали такой между киевским университетами", – говорит основатель ІТ-компании.

Альтернатива вузам

Другая проблема – на рынок ежегодно выходит меньше выпускников ІТ-специальностей, чем требует отрасль. "Чтобы обеспечить свои кадровые потребности и дать возможность людям с непрофильным образованием попробовать себя в ІТ, бизнес организовывает альтернативные вузам способы получить специальность разработчика или тестировщика. В конце концов, именно так возникла Powercode Academy", – поделился Владислав Савченко.

И добавляет: "Для хакатона мы привлекаем менторов из топ-менеджеров компаний-резидентов ассоциации. Это позволяет студентам получить прямую экспертизу для своих разработок и идей, а компаниям – взять в команду лучших".

К сожалению, бизнес не может повлиять на учебные программы в вузах без изменения государственного регулирования, но Украина уже начинает разворот к новым форматам обучения в ІТ-образовании, более тесной работы учебных заведений с рынком труда в ІТ. Индустрия ожидает динамичного и эффективного движения.



Любовь Мочалова прогнозирует новый период для отрасли / Фото Европейской ассоциации программной инженерии

"Рынок ІТ в Украине развивается быстро, вследствие чего возникают крутые стартапы и венчурные компании, закрепляется культура инвестирования, – комментирует СЕО Европейской ассоциации программной инженерии Любовь Мочалова. – Именно в Украине в разрезе ІТ сейчас очень интересный период. Студенты это чувствуют и хотят этим воспользоваться. Они не стремятся отправиться заграницу, но хотят максимально быстро получить релевантные знания и быстро найти наиболее удачное для себя рабочее место".