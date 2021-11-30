Бізнес намагається вплинути на ситуацію, стати ближчими до студентів та навіть пропонує альтернативну освіту. Про це сайту 24 каналу розповів президент "Європейської асоціації програмної інженерії" та засновник ІТ-компанії Powercode Владислав Савченко.

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Коли починати?

Мабуть, в кожній професії фахівці з досвідом радять студентам: починайте працювати якомога раніше. Так ви отримаєте перший досвід і щонайшвидше отримаєте уявлення про галузь діяльності, яку обрали. ІТ – не виняток. Єдина відмінність полягає у тому, що ІТ-індустрія дуже, дуже залежна від кадрового потенціалу країни.

"ІТ-бізнес в Україні зростає щороку, але зростання індустрії на 20% на стільки ж збільшує попит на кадри. Пошук і утримання співробітників в цьому бізнесі – найбільший біль компаній. І щороку проблема загострюється. Тому так важливо Україні якісно змінювати підходи до ІТ-освіти", – вважає Владислав Савченко.

Із залученням кадрів досі є свої проблеми / Фото Європейської асоціації програмної інженерії

Він також розповів про те, що останнім часом з’являються кандидати, готові через два тижні після працевлаштування погодитися на пропозицію іншого роботодавця, який заплатить на кілька сотень доларів більше.

А потім змінити компанію ще раз і ще раз. Це не про круту експертизу таких "перебіжчиків", а про готовність компаній прямо змагатися за розробників,

– додає президент Європейської асоціації програмної інженерії.

Чи варто йти на програміста?

За різними підрахунками, до 2030 року сектор потребуватиме щонайменше 500-600 тисяч нових ІТ-фахівців на рік. Зараз вищі навчальні заклади випускають приблизно 20-25 тисяч фахівців ІТ-спеціальностей на рік.

Виходячи з цього, піти вчитися на програміста – досі гарна ідея. Проблема в тому, що потрапивши навіть до одного з найбільших університетів, студент опиняється надто далеко від практики і запитів бізнесу. Компанії намагаються подолати цю прірву,

– акцентував він.

"Наприклад, проблема: випускники вишів приходять у компанії без зеленого розуміння про професію, деякі з них, на жаль, розчаровуються та після нетривалої роботи змінюють фах", – розповідає Владислав Савченко.

Рішення: компанії намагаються зайти інтегруватися в учбовий процес окремих вишів, щоб на етапі учбового процесу дати максимум розуміння про роботу в реальних умовах.

"В нашій Європейській асоціації програмної інженерії ми теж почали шукати можливість для середніх та невеликих ІТ-компаній допомогти студентам краще зрозуміти робочі процеси і те, як виглядає ІТ зсередини. Для цього винайшли цікавий формат – віртуальні екскурсії студентів в ІТ-компанії", – пояснює він.

Як працюють зі студентами Асоціація підписала меморандуми з усіма найбільшими університетами країни. Щомісяця запрошує студентів віртуально побувати в котрійсь з компанії, що входять до асоціації. Це історія не тільки про офіс, хоча це важливо для студента – побачити, як все влаштовано. Це більше про спілкування: екскурсію проводить топ-менеджер або власник компанії, готовий відповісти на будь-яке питання.

Такий формат дозволяє студентам зрозуміти, який напрямок цікавіший й що хотілось би спробувати. Під час екскурсії вони можуть навіть попередньо домовитися про стажування, тестування чи співбесіду.

"Окремий запит бізнесу – саме на талановиту молодь. Як його реалізувати? Це конкурси, змагання, хакатони. Нещодавно в Одесі наша асоціація провела хакатон між технічними вишами, раніше організовували такий між київськими університетами", – каже засновник ІТ-компанії.

Альтернатива вишам

Інша проблема – на ринок щороку виходить менше випускників ІТ-спеціальностей, ніж потребує галузь. "Щоб забезпечити свої кадрові потреби і дати можливість людям з непрофільною освітою спробувати себе в ІТ, бізнес організовує альтернативні вишам способи здобути спеціальність розробника чи тестувальника. Зрештою, саме так виникла Powercode Academy", – поділився Владислав Савченко.

І додає: "Для хакатону ми залучаємо менторів із топ-менеджерів компаній-резидентів асоціації. Це дозволяє студентам отримати пряму експертизу для своїх розробок та ідей, а компаніям – взяти в команду найкращих".

На жаль, бізнес не може вплинути на навчальні програми в вишах без зміни державного регулювання, але Україна вже починає розворот до нових форматів навчання в ІТ-освіті, більш тісної роботи навчальних закладів з ринком праці в ІТ. Індустрія очікує динамічного і ефективного руху.

Любов Мочалова прогнозує новий період для галузі / Фото Європейської асоціації програмної інженерії

"Ринок ІТ в Україні розвивається швидко, внаслідок чого виникають круті стартапи і венчурні компанії, закріплюється культура інвестування, – коментує СЕО Європейської асоціації програмної інженерії Любов Мочалова. – Саме в Україні в розрізі ІТ зараз дуже цікавий період. Студенти це відчувають і хочуть цим скористатися. Вони не прагнуть податися закордон, але бажають максимально швидко здобути релевантні знання та швидко знайти найбільш вдале для себе робоче місце".