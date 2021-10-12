Разочарование и раздражение, – аналитик ЕС рассказал, как Запад реагирует на блокирование реформ

Владимир Зеленский надеется, что саммит приблизит Украину к вступлению в Еросоюз. Однако в государстве происходят события, которые лишь отдаляют нас от Запада.

В частности речь идет об очередной серии блокирования конкурса на главного антикорпрокурора. Как заявил старший аналитик центра "Европейские ценности" в Праге Давид Стулик, представители ЕС хорошо проинформированы о реальном прогрессе или регрессе в антикорреформах.

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Стулик прокомментировал блокирование реформ в Украине

Они знают о процессах даже лучше, чем украинские СМИ или граждане. "Мы видим с одной стороны конкретные обязательства украинской власти и президента. И с другой видим, как они на практике часто не выполняются", – отметил Стулик.

Конечно, это вызывает определенное раздражение, определенное разочарование у представителей международного сообщества, в частности ЕС. Давид Стулик Старший аналитик центра "Европейские ценности"

По его мнению, Украина должна выполнять законодательные или регуляторные шаги. Необходимо создавать институты, чтобы государство отвечало всем требованиям Европейского Союза.

Давид Стулик рассказал о вступлении Украины в ЕС: смотрите видео

Саммит Украина – ЕС: главное