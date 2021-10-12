Разочарование и раздражение, – аналитик ЕС рассказал, как Запад реагирует на блокирование реформ
Источник:24 канал
Владимир Зеленский надеется, что саммит приблизит Украину к вступлению в Еросоюз. Однако в государстве происходят события, которые лишь отдаляют нас от Запада.
В частности речь идет об очередной серии блокирования конкурса на главного антикорпрокурора. Как заявил старший аналитик центра "Европейские ценности" в Праге Давид Стулик, представители ЕС хорошо проинформированы о реальном прогрессе или регрессе в антикорреформах.
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Стулик прокомментировал блокирование реформ в Украине
Они знают о процессах даже лучше, чем украинские СМИ или граждане. "Мы видим с одной стороны конкретные обязательства украинской власти и президента. И с другой видим, как они на практике часто не выполняются", – отметил Стулик.
Конечно, это вызывает определенное раздражение, определенное разочарование у представителей международного сообщества, в частности ЕС.
По его мнению, Украина должна выполнять законодательные или регуляторные шаги. Необходимо создавать институты, чтобы государство отвечало всем требованиям Европейского Союза.
Давид Стулик рассказал о вступлении Украины в ЕС: смотрите видео
Саммит Украина – ЕС: главное
- В Киеве 12 октября провели очередной саммит Украина – ЕС. Его участниками были, в частности, Владимир Зеленский, президент Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
- На встрече заключили соглашение об Общем авиационном пространстве. Страны ЕС отныне смогут назначать европейских перевозчиков для выполнения рейсов в Украину.
- Также на встрече обсудили возможность вступления Украины в Союз. Урсула фон дер Ляйен назвала главные предпосылки для этого.