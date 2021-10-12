Зокрема мовиться про чергову серію блокування конкурсу на головного антикорпрокурора. Як заявив старший аналітик центру "Європейські цінності" у Празі Давід Стулік, представники ЄС добре проінформовані про реальний прогрес чи регрес в антикорреформах.

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Стулік прокоментував блокування реформ в Україні

Вони знають про процеси навіть краще ніж українські ЗМІ чи громадяни. "Ми бачимо з одного боку конкретні зобов'язання української влади і президента. І з іншого бачимо, як вони на практиці часто не виконуються", – наголосив Стулік.

Звичайно, це зумовлює певне роздратування, певне розчарування у представників міжнародної спільноти, зокрема, ЄС. Давід Стулік Старший аналітик центру "Європейські цінності"

На його думку, Україна мусить виконувати законодавчі чи регуляторні кроки. Необхідно створювати інституції, аби держава відповідала усім вимогам Європейського Союзу.

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