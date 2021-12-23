Разочарованы ситуацией с САП – ведь понятно, кто победитель, – посольство США

В посольстве США в Украине отреагировали на провал утверждения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Тамошние дипломаты разочарованы случившимся.

В американском посольстве надеются, что в ближайшее время отборочная комиссия САП утвердит нового руководителя на должность. Об этом рассказал пресс-секретарь посольства Дэниел Лангенкемп в комментарии 24 каналу.

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Победитель фактически есть

Даниэл Лангенкемп выразил разочарование касательно голосования отборочной комиссии САП, которая отказалась утверждать победителя конкурса. И эта ситуация его удивила, ведь после 9,5 часа работы осталось утвердить кандидата, получившего больше всего баллов и завершить процесс, который длится уже более года.

Неспособность отборочной комиссии САП утвердить свое окончательное решение вызывает глубокое разочарование,

– заявил Лангенкемп.

Представитель посольства США подчеркнул, что причин не утверждать победителя конкурса нет. Также пресс-секретарь подчеркнул, что украинцы четко дали понять, что хотят победить коррупцию, а для этого нужна сильная САП.

Лэнгенкемп выразил надежду, что те, кто поддерживает прозрачный результат отбора главы САП, все же победят и антикоррупционная прокуратура получит руководителя.

Срыв конкурса с отбором главы САП: главное

21 декабря члены комиссии по избранию руководства САП не смогли набрать достаточное количество голосов, чтобы принять решение, ведь 5 из 6 членов проголосовали "против".

Единственным, кто проголосовал "за", был нардеп от "Слуги народа" Вячеслав Навроцкий, который вместе с иностранными представителями заявляет, что победитель конкурса уже есть.

Члены комиссии от парламента, которые не поддержают решение, утверждали, что прежде всего необходимо согласовать с Офисом генпрокурора ряд вопросов. В частности, имеют кандидаты допуск к гостайне.

Больше об срыве избрания главы САП в выпуске "На эту минуту": смотрите видео