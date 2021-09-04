Разогнали слезоточивым газом: в Кабуле женщины протестовали, имея четкие требования

В Кабуле, столице Афганистана, женщины устроили протест. Они требовали, чтобы им разрешили быть в составе будущего правительства Афганистана. Сейчас там могут быть только мужчины.

Однако протест не дал результата. Женщин просто разогнали слезоточивым газом.

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Акцию организовывали как обычные женщины, так и общественные активисты. Люди пытались пройти к президентскому дворцу, но им не удалось это сделать. Талибы их оттеснили, а затем применили слезоточивый газ.



У женщин были четкие требования / Фото Tolo News

Женщины требовали уважения

Люди обращались не только к талибам, но и к международному сообществу. Женщины просили, чтобы те сохранили их достижения. За последние 20 лет они сделали немало.

Женщины хотят, чтобы уважали их политические, социальные и экономические права. Однако к ним не прислушались. Активистка Таранном Саиди заявила, что без них общество не добьется прогресса.

Ситуация в Афганистане: коротко