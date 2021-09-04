Разогнали слезоточивым газом: в Кабуле женщины протестовали, имея четкие требования
Источник:Tolo News
В Кабуле, столице Афганистана, женщины устроили протест. Они требовали, чтобы им разрешили быть в составе будущего правительства Афганистана. Сейчас там могут быть только мужчины.
Однако протест не дал результата. Женщин просто разогнали слезоточивым газом.
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Акцию организовывали как обычные женщины, так и общественные активисты. Люди пытались пройти к президентскому дворцу, но им не удалось это сделать. Талибы их оттеснили, а затем применили слезоточивый газ.
У женщин были четкие требования / Фото Tolo News
Женщины требовали уважения
Люди обращались не только к талибам, но и к международному сообществу. Женщины просили, чтобы те сохранили их достижения. За последние 20 лет они сделали немало.
Женщины хотят, чтобы уважали их политические, социальные и экономические права. Однако к ним не прислушались. Активистка Таранном Саиди заявила, что без них общество не добьется прогресса.
Ситуация в Афганистане: коротко
- Еще 15 августа боевики "Талибана" захватили Кабул. Они уже начали формировать новое правительство, в которое войдут их лидеры.
- Иностранцев пытались эвакуировать как можно быстрее, однако не удавалось забрать из страны всех сразу. Люди в отчаянии даже цеплялись за самолет, а затем погибали.
- Вблизи аэропорта Кабула в конце августа прогремело несколько взрывов – погибли десятки людей.
- Талибы объявили, что захватили последний неподконтрольный регион Афганистан – Панджшер. В провинции это пока опровергают.