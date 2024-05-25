В Киеве состоялся "РазомДіємо Фест" в рамках кампании по поддержке Евросоюзом общественности и СМИ

Представительство Европейского Союза в Украине по случаю Дней Европы организовало "РазомДіємо Фест". Это мероприятие создали в рамках всеукраинской коммуникационной кампании по поддержке ЕС гражданского общества и независимых СМИ в Украине.

Мероприятие провели в в Мыстецком Арсенале. Сообщается, что "РазомДіємо Фест" собрал на общей площадке общественных деятелей, экспертов, представителей ОГО и медиа, чиновников, киевлян и гостей столицы.

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Что известно о "РазомДіємо Фест"

В Киеве состоялся "РазомДіємо Фест" – главное публичное мероприятие Всеукраинской коммуникационной кампании о поддержке ЕС гражданского общества и независимых медиа Украины "Вместе действуем. Вместе мы Европа". Она стартовала 3 мая и продлится до конца июля 2024 года во всех регионах Украины.

Целью этой коммуникационной кампании является проинформировать украинцев о поддержке Европейского Союза в различных аспектах, а также показать роль общественности и медиа в обеспечении устойчивости и восстановления Украины. Мероприятия демонстрируют их результаты и должны мотивировать граждан участвовать в совместной работе ради Украины.

В рамках "РазомДіємо Фесту" оформили уникальное керамическое панно Европа-Украина. Оно чудом уцелело после российской атаки на академию Бойчука. Вместе с детьми из Фастова к работе над панно присоединились Посол ЕС в Украине Катарина Матернова и Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Мы надеемся, что уже вскоре официально начнем переговорный процесс по вступлению Украины в Европейский Союз и проведем первую Межправительственную конференцию. И этот процесс трудно представить без участия гражданского общества, которое стало нам надежной опорой и стражами преобразований,

– говорит Ольга Стефанишина.

Вице-премьер-министр рассказала, что представители общественности уже активно участвуют в объяснительных сессиях Европейской Комиссии. Однако она ожидает активную их включенность уже с момента открытия первых переговорных разделов.

Для посетителей фестиваля организовали лекции, дискуссии, опросы, консультации, тренинги, квизы, деловые и познавательные тематические игры и тому подобное. ГСЧС Украины в партнерстве с Фондом Восточная Европа провели тренинг по минной безопасности.

Кроме этого, киевлянам провели курсы медиаграмотности и использования в журналистике искусственного интеллекта, новейших методик поиска и оценки эффективности решений и фактчекинга.

Уличная выставка "ПОДДЕРЖКА" проиллюстрировала информацию об организациях гражданского общества, которые получили поддержку ЕС с первых дней полномасштабной войны. Выставка будет оставаться открытой для посетителей еще две недели на Софийской площади, а затем отправится в путешествие еще в четыре города Украины.

В Киеве состоялся "РазомДіємо Фест": смотрите фото