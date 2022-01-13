Разорвался трубопровод: в США из-за разлива дизельного топлива погибли животные

Недалеко от Нового Орлеана, что в США, разорвался корродированный трубопровод. В результате более 1,1 миллиона литров дизельного топлива оказалось в окружающей среде.

По словам государственных и местных чиновников, большая часть топлива слилась в 2 искусственных ставка. Это привело к гибели рыб, птиц и других животных.

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Как сообщили в Департаменте дикой природы и рыболовства Луизианы, в результате разлива погибли:

2300 рыб,

более 100 других животных, в том числе 39 змей,

32 птицы,

несколько угрей и голубой краб.

Также отмечается, что почти 130 животных – 72 аллигатора, 23 птицы, 20 змей и 12 черепах – отправили для реабилитации.

Причина разрыва трубопровода

Отмечается, что разорвавшемуся трубопроводу 42 года. В 2020 году проверка трубопровода Meraux Pipeli обнаружила внешнюю коррозию вдоль 7-метрового участка трубы в том же месте, где произошел разлив. Но ремонт отложили, и линия продолжала работать после того, как дальнейшая проверка показала, что коррозия не настолько сильна, чтобы требовать немедленного ремонта.

Вице-президент PBF Майкл Карлович сообщил, что компания отремонтировала линию после разлива и возобновила работу. Также прошла работа сбора топлива, пролитого в искусственные водоемы.

В общем собрали примерно 1,2 миллиона литров дизельного топлива – эта цифра включает как разлитое топливо, так и дизельное топливо, что осталось внутри трубопровода после аварии,

– говорится в сообщении.

Заметим, что на днях Харьковский коксовый завод заплатил многомиллионный штраф. К этому привело нарушение экологического законодательства.