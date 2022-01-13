За словами державних і місцевих чиновників, більша частина палива злилася у 2 штучних ставки. Це призвело до загибелі риб, птахів та інших тварин.

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Як повідомили в Департаменті дикої природи та рибальства Луїзіани, в результаті розливу загинуло:

2300 риб,

понад 100 інших тварин, зокрема 39 змій,

32 птахи,

кілька вугрів і блакитний краб.

Також зазначається, що майже 130 тварин – 72 алігатори, 23 птахи, 20 змій і 12 черепах – відправили для реабілітації.

Причина розриву трубопроводу

Відзначається, що розірвався трубопроводу 42 роки. У 2020 році перевірка трубопровід Meraux Pipeli виявив зовнішню корозію вздовж 7-метрової ділянки труби в тому ж місці, де стався розлив. Але ремонт відклали, і лінія продовжувала працювати після того, як подальша перевірка показала, що корозія не настільки сильна, щоб вимагати негайного ремонту.

Віцепрезидент PBF Майкл Карлович повідомив, що компанія відремонтувала лінію після розливу і відновила роботу. Також пройшла робота збору палива, пролитого в штучні водойми.

Загалом зібрали приблизно 1,2 мільйона літрів дизельного палива – ця цифра включає як розлите паливо, так і дизельне паливо, що залишилося всередині трубопроводу після аварії,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, що днями Харківський Коксовий завод заплатив кількамільйонний штраф. До цього призвело порушення екологічного законодавства.