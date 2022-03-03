Разорванные дома и разбитые машины: ужасные последствия авиаудара по Ирпеню
Источник:телеграм-канал "ТРУХА Харьков + Украина"
Утром 2 марта оккупанты нанесли два авиаудара по городу Ирпень. Вражеские ракеты попали в жилые дома.
Ужасные кадры последствий авиаудара обнародовали в одном из местных телеграм-каналов.
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Ранее в Нацполиции заявили, что информация о потерях среди мирного населения уточняется. Точно известно, что оккупанты повредили газопровод.
Отметим, что Ирпень обстреливают уже не первый день. Так, в результате атак российских захватчиков 27 февраля в городе горели жилые дома.
Ужасные последствия авиаудара по Ирпеню: смотрите видео
Последствия авиаударов по Ирпеню / Фото Нацполиции
Разрушенные дома в Ирпене / Фото Нацполиции
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