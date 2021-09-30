Разработала план с бандитами: украинка похитила мужа-бизнесмена, чтобы завладеть его состоянием

Прокуратура завершила расследование против 36-летней женщины за похищение и пытки гражданского мужа и его племянника. Подозреваемая организовала преступную банду, чтобы завладеть состоянием своего партнера.

Еще в апреле 2021 года правоохранители освободили двух граждан Греции, которые были в заложниках банды. Как выяснили следователи, один из них был гражданским мужем подозреваемой.

Напомним Похитили и пытали 2 месяца: полиция спасла иностранцев в Одессе

Пара познакомилась на Кипре

Около 5 лет назад, греческий бизнесмен познакомился с подозреваемой во время отдыха на Кипре. Женщина там работала танцовщицей в ночном клубе. Знакомство быстро переросло в роман и у пары появился ребенок.

После известия о беременности, бизнесмен Николас Папаниколау приехал в Николаев, где жила его новая партнерша Виктория Рослякова. Там он приобрел ей дом и дал денег на открытие собственного салона красоты. Позже, как утверждает мужчина, он ежемесячно посылал своей гражданской жене по 5 тысяч евро.

По версии следствия, еще в начале 2021 года пара поссорилась, и для того, чтобы не остаться без денег, женщина решила действовать.

Женщина организовала банду

После ссоры с мужем, Рослякова познакомилась с одесским криминальным авторитетом, вместе с которым и разработала план похищения. Женщина фактически была сопредседателем банды. По некоторым данным, сообщником подозреваемого был Александр Рошко, которого убили в марте этого года.

Женщина договорилась с Папаниколау о встрече в Одессе, где он отдыхал вместе с племянником. Рослякова предложила мужу увидеться с сыном.

Однако, когда мужчина с племянником прибыл в квартиру, куда его пригласила жена, там их встретили мужчины в балаклавах, которые связали их и вывезли в Николаев. Там мужчин пытали, а бизнесмена заставили переписать свои квартиры в Одессе на жену и перевести на счета бандитов 600 тысяч гривен. Полиция освободила граждан Греции из плена в апреле.

Последние случаи похищения людей в Украине

На Полтавщине группа преступников похитила дочь местного бизнесмена. Злоумышленники требовали выкуп в размере полумиллиона долларов. Однако эту сумму нужно было перевести в биткоины.

В Киеве суд вынес приговор мужчине и женщине за похищение онколога. Преступление совершили еще в 2017 году, однако наказание преступники получили сейчас – 7 и 9 лет заключения.

За организацию похищения и пытки бандой лиц, женщине грозит до 10 лет заключения.