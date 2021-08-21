Разработали ручной аппарат ИВЛ: юных "Афганских мечтательниц" эвакуировали из Афганистана

С захваченного талибами Афганистана эвакуировали 9 девушек-изобретательниц из команды "Афганские мечтательницы". Они прославились в мире благодаря разработке ручного аппарата искусственной вентиляции легких, который сделали с автозапчастей.

Об эвакуации девушек сообщила компания Digital Citizen Fund, которая занимается командой. "Афганские мечтательницы" попросили Катар о помощи 12 августа – за 3 дня до того, как террористы сообщили о захвате их страны.

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Катарская сторона оперативно отреагировала на просьбу и в ускоренном порядке оформила визы на 9 человек. Среди них – "Афганские мечтательницы" в возрасте от 15 до 19 лет и их 25-летняя преподавательница.

Представительница Digital Citizen Fund Элизабет Браун отметила: девушек не спасли, они – спаслись сами.

Сейчас "Афганские мечтательницы" находятся в Катаре. Там о них заботятся.

По словам Браун, девушки смогут сами выбрать дальнейший путь. В частности, им создадут все условия для продолжения учебы.

В Digital Citizen Fund рассказали: несколько мировых университетов уже предложили "Афганским мечтательница" стипендии.

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