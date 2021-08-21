Разработали ручной аппарат ИВЛ: юных "Афганских мечтательниц" эвакуировали из Афганистана
Источник:BBC
С захваченного талибами Афганистана эвакуировали 9 девушек-изобретательниц из команды "Афганские мечтательницы". Они прославились в мире благодаря разработке ручного аппарата искусственной вентиляции легких, который сделали с автозапчастей.
Об эвакуации девушек сообщила компания Digital Citizen Fund, которая занимается командой. "Афганские мечтательницы" попросили Катар о помощи 12 августа – за 3 дня до того, как террористы сообщили о захвате их страны.
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Катарская сторона оперативно отреагировала на просьбу и в ускоренном порядке оформила визы на 9 человек. Среди них – "Афганские мечтательницы" в возрасте от 15 до 19 лет и их 25-летняя преподавательница.
Представительница Digital Citizen Fund Элизабет Браун отметила: девушек не спасли, они – спаслись сами.
Сейчас "Афганские мечтательницы" находятся в Катаре. Там о них заботятся.
По словам Браун, девушки смогут сами выбрать дальнейший путь. В частности, им создадут все условия для продолжения учебы.
В Digital Citizen Fund рассказали: несколько мировых университетов уже предложили "Афганским мечтательница" стипендии.
Отношение талибов к женщинам: главное
- Когда талибы захватили Кабул, мир облетели красноречивые кадры: террористы начали все с того, что зарисовали изображение женщин в витринах и рекламных объявлениях.
- Афганский режиссер Сахра Карими рассказала: талибы ненавидят образованных и независимых женщин. Террористы гордятся патриархальным укладом и боятся, что изменения погубят мужество мужчин.
- Режиссер также заявила, что действия боевиков поддерживает практически половина афганцев. Мужчины не хотят, чтобы женщины получали образование, ходили на работу.
- Афганская телеведущая Шабнам Давран рассказала, что после 6 лет работы в СМИ террористы больше не пускают ее в офис. В то же время коллеги-мужчины продолжают ходить на работу. Давран подчеркнула, что такое решение талибы аргументируют тем, что система изменилась.
- Одна из афганских студенток также отметила: она уже спрятала все свои дипломы, сертификаты и студенческие билеты.
- Кроме того, в Афганистане начались физические расправы над женщинами. В частности, в провинции Тахар террористы расстреляли женщину за то, что она вышла на улицу без паранджи.
- Также боевики планируют принуждать женщин к бракам.