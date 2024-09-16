Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал 24 Каналу, что американцы пока не до конца просчитали последствия и боятся изменений. Однако эту "красную линию", как говорят США, они точно пересекут.

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Почему до сих пор нет разрешения бить оружием партнеров по территории России

По словам главного консультанта, целей в России для украинских военных хватает. Даже, когда россияне оттягивают свои аэродромы подальше от линии разграничения, они понимают, что любой вылет самолета является эксплуатацией и для этого нужно преодолевать гораздо большее расстояние.

Заявления Кремля в начале полномасштабного вторжения России в Украину были более жесткими, чем сейчас. Тогда казалось, что весь мир испугается и Россия достигнет своей цели, сейчас понятно, что угрозы страны-агрессора не являются такими страшными.

Несмотря на то, что США говорит об эскалации, я думаю, что основная причина задержки в том, что там не полностью просчитали последствия,

– объяснил Ус.

Главный консультант привел пример, почему США имеют такую риторику. В августе 1991 года президент США Джордж Буш выступил в Верховной Раде Украины и говорил, что наше государство ни в коем случае не должно выходить из состава СССР. Это свидетельствует о том, что американцы боятся "нового мира".

Кроме этого, он рассказал, что одно из американских изданий опубликовало статью, где посчитало, что с начала полномасштабного вторжения США перешли 34 "красные линии".

То, что казалось нельзя делать, США делали. США рисуют эти линии, а потом думают, а как бы красиво ее пересечь,

– заметил Ус.

Относительно России, их угрозы всегда повторяются. Из-за этого их уже никто серьезно не воспринимает. Повторяемость возмущает не только украинцев, но и россиян, которые говорят, что надо придумать что-то другое.

Я думаю, что это разрешение будет. Однако о нем объявлять не будут, что является правильным. Пусть мы будем использовать это оружие, а США постфактум скажут, что они его нам предоставили,

– подчеркнул главный консультант.

Кстати, журналисты Politico предположили, что США и Великобритания могут снять эти ограничения уже в сентябре, возможно, на Генеральной ассамблее ООН. Западные чиновники утверждают, что предоставление этого разрешения не изменит глобально ход войны, но они открыты к диалогу.