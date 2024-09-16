Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів 24 Каналу, що американці поки що не до кінця прорахували наслідки та бояться змін. Однак цю "червону лінію", як кажуть США, вони точно перетнуть.

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За словами головного консультанта, цілей в Росії для українських військових вистачає. Навіть, коли росіяни відтягують свої аеродроми подалі від лінії розмежування, вони розуміють, що будь-який виліт літака є експлуатацією і для цього потрібно долати набагато більшу відстань.

Заяви Кремля на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну були жорсткішими, ніж зараз. Тоді здавалось, що весь світ злякається і Росія досягне своєї мети, зараз зрозуміло, що погрози країни-агресорки не є такими страшними.

Попри те, що США говорить про ескалацію, я думаю, що основна причина затримки є у тому, що там не повністю прорахували наслідки,

– пояснив Ус.

Головний консультант навів приклад, чому США мають таку риторику. У серпні 1991 року президент США Джордж Буш виступив у Верховній Раді України і говорив, що наша держава ні в якому разі не повинна виходити зі складу СРСР. Це свідчить про те, що американці бояться "нового світу".

Крім цього, він розповів, що одне з американських видань опублікувало статтю, де порахувало, що з початку повномасштабного вторгнення США перейшли 34 "червоні лінії".

Те, що здавалось не можна робити, США робили. США малюють ці лінії, а потім думають, а якби красиво її перетнути,

– зауважив Ус.

Щодо Росії, їхні погрози завжди повторюються. Через це їх вже ніхто серйозно не сприймає. Повторюваність обурює не лише українців, а й росіян, які говорять, що треба вигадати щось інше.

Я думаю, що цей дозвіл буде. Однак про нього оголошувати не будуть, що є правильним. Нехай ми будемо використовувати цю зброю, а США постфактом скажуть, що вони її нам надали,

– підкреслив головний консультант.

До речі, журналісти Politico припустили, що США та Британія можуть зняти ці обмеження вже у вересні, можливо, на Генеральній асамблеї ООН. Західні посадовці стверджують, що надання цього дозволу не змінить глобально хід війни, але вони відкриті до діалогу.