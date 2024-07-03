Удары по России оружием от партнеров долгое время было ярко-красной линией для США. В то же время теперь этого разрешения для Украины недостаточно.

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США часто меняют политику

Президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что такого решения недостаточно во время пресс-конференции в Сингапуре. Для того чтобы избежать эскалации, США задержали поставки некоторого вооружения. Постоянная смена политики США часто оставляет Киев недовольным.

Сначала США разрешили бить по территории России западным оружием с определенными ограничениями, но сейчас это разрешение расширяют.

Это может действительно изменить войну,

– сказал аналитик Института изучения войны Джордж Баррос.

Высокопоставленный чиновник Пентагона отметил, что политика может двигаться в этом направлении. По его словам, если оглянуться назад, можно найти ряд сфер, где США не хотели что-то делать, а потом таки сделали.

Как Украина получила разрешение

В мае Россия начала новое наступление на Харьковщине. Из-за запрета партнеров бить по территории России западным оружием наша армия не могла сполна отвечать на обстрелы Харькова. Россияне накапливали средства поражения прямо возле границы.

Украина попросила разрешение бить по России, на что Вашингтон согласился после поддержки европейских партнеров. Через несколько недель официальные лица США заговорили об изменениях на фронте. Ситуацию удалось стабилизировать.

Некоторые аналитики скептически отнеслись к этой информации. Майкл Кофман из Фонда Карнеги за международный мир, сказал, что к тому времени, когда политика США по ударам изменилась, Россия уже начала терять обороты. Фактически это означает, что наступление России уже достигло кульминации до того, как изменение политики вступило в силу.

В то же время разрешение все равно пошло на пользу, ведь россияне были вынуждены рассредоточиться, чтобы не стать легкой мишенью.

Украина должна защищаться

Несколько западных чиновников считают, что нужно снять имеющиеся ограничения.

В частности, Йенс Столтенберг считает, что граница и линия фронта очень близко возле Харькова, поэтому Украине было бы трудно защищаться, если бы она не могла вести огонь по России, а избежание эскалации со стороны партнеров не должно быть бременем для Украины.

По его словам, возможность наносить удары по военным объектам на территории России – это часть права на самооборону.

Члены Конгресса призвали администрацию Байдена ослабить ограничения для Украины. В то же время до конца не понятно, что это за ограничения. Во время брифинга в Брюсселе представителя Пентагона попросили объяснить политику США относительно ударов по России. Он сделал паузу, открыл подшивку подготовленных записок и перечислил несколько заготовленных тезисов со словами "ограничено", "военные цели", "только возле границы".

Позже Остин объяснял, что эта политика заключается в том, что Украина может вести встречный огонь в Харьковской области.

Через несколько дней в интервью PBS советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сказал, что разрешение на нанесение ударов "распространяется на любое место, где российские войска пересекают границу с российской стороны на украинскую, чтобы попытаться захватить дополнительную территорию".

Что известно об ограничениях

Когда говорится об ударах на большие расстояния, в частности ATACMS, администрация Байдена провела красную линию. Но для ограничения есть причины.

США хотят, чтобы Украина сосредоточила свой ответ на вторжении России. Запрет вести огонь еще дальше в сторону России заставляет страну сосредоточиться на "ближнем бою".

Кроме этого, работает и страх эскалации. Несмотря на все, Россия – ядерная держава, которая неоднократно угрожала использованием этого оружия. В то же время риск эскалации сейчас не так высок.

Украина получила более мощное оружие и больше полномочий его использовать. Только в марте администрация Байдена направила Украине ракеты большой дальности ATACMS.

Украина била по России своим оружием

В течение этого года украинские военные наносили удары по нефтеперерабатывающим заводам России, пытаясь нанести ущерб одному из основных источников дохода правительства РФ.

Это вызвало споры в Вашингтоне. В Пентагоне заявляли, что не хотят, чтобы Украина продолжала эти удары. В то же время Украина не применяла для этого оружие партнеров, поэтому это было суверенное решение нашего государства.

Высокопоставленный украинский чиновник сказал, что его страна имеет два средства дальнобойного оружия: беспилотники, которые могут стрелять на 1500 километров, и ракеты дальностью 700 километров. Ограничивающим фактором для этих возможностей является масштаб. То есть, Украина знает, как их изготавливать, и могла бы увеличить производство, но для этого не хватает финансирования.

Украине нужны возможности для того, чтобы изготовить необходимое количество этого оружия, поэтому пока наше государство будет использовать оружие других стран и придерживаться их правил.