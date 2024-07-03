Удари по Росії зброєю від партнерів довгий час було яскраво-червоною лінією для США. Водночас тепер цього дозволу для України недостатньо.

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США часто змінюють політику

Президент України Володимир Зеленський висловив думку про те, що такого рішення недостатньо під час пресконференції у Сінгапурі. Для того, аби уникнути ескалації, США затримали постачання деякого озброєння. Постійна зміна політики США часто залишає Київ незадоволеним.

Спочатку США дозволили бити по території Росії західною зброєю з певними обмеженнями, але зараз цей дозвіл розширюють.

Це може справді змінити війну,

– сказав аналітик Інституту вивчення війни Джордж Баррос.

Високопоставлений чиновник Пентагону, що політика може рухатися в цьому напрямку. За його словами, якщо озирнутись назад, можна знайти низку сфер, де США не хотіли щось робити, а потім таки зробили.

Як Україна отримала дозвіл

У травні Росія почала новий наступ на Харківщині. Через заборону партнерів бити по території Росії західною зброєю, наша армія не могла сповна відповідати на обстріли Харкова. Росіяни накопичували засоби ураження просто біля кордону.

Україна попросила дозвіл бити по Росії, на що Вашингтон погодився після підтримки європейських партнерів. За кілька тижнів офіційні особи США заговорили зміни на фронті. Ситуацію вдалося стабілізувати.

Деякі аналітики скептично поставилися до цієї інформації. Майкл Кофман з Фонду Карнегі за міжнародний мир, сказав, що на той час, коли політика США щодо ударів змінилася, Росія вже почала втрачати оберти. Фактично, це означає, що наступ Росії вже досяг кульмінації до того, як зміна політики набула чинності.

Водночас дозвіл все одно пішов на користь, адже росіяни були змушені розосередитись, щоб не стати легкою мішенню.

Україна повинна захищатися

Кілька західних посадовців вважають, що потрібно зняти наявні обмеження.

Зокрема, Єнс Столтенберг вважає, що кордон і лінія фронту дуже близько біля Харкова, тому Україні було б важко захищатися, якби вона не могла вести вогонь по Росії, а уникнення ескалації з боку партнерів не повинно бути тягарем на Україну.

За його словами. можливість завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії – це частина права на самооборону.

Члени Конгресу закликали адміністрацію Байдена послабити обмеження для України. Водночас до кінця не зрозуміло, що це за обмеження. Під час брифінгу у Брюсселі представника Пентагону попросили пояснити політику США щодо ударів по Росії. Він зробив паузу, відкрив підшивку підготовлених записок та перерахував кілька заготовлених тез зі словами "обмежено", "військові цілі", "тільки біля кордону".

Пізніше Остін пояснював, що ця політика полягає у тому, що Україна може вести зустрічний вогонь у Харківській області.

Через кілька днів в інтерв’ю PBS радник з національної безпеки США Джейк Салліван сказав, що дозвіл на завдання ударів "поширюється на будь-яке місце, де російські війська перетинають кордон з російської сторони на українську, щоб спробувати захопити додаткову територію".

Що відомо про обмеження

Коли мовиться про удари на великі відстані, зокрема ATACMS, адміністрація Байдена провела червону лінію. Але для обмеження є причини.

США хочуть, щоб Україна зосередила свою відповідь на вторгнення Росії. Заборона вести вогонь ще далі в бік Росії змушує країну зосередитися на "ближньому бою".

Крім цього, працює й страх ескалації. Попри все, Росія – ядерна держава, яка неодноразово погрожувала використанням цієї зброї. Водночас ризик ескалації зараз не такий високий.

Україна отримала більш потужну зброю та більше повноважень її використовувати. Лише в березні адміністрація Байдена надіслала Україні ракети великої дальності ATACMS.

Україна била по Росії своєю зброєю

Протягом цього року українські військові завдавали ударів по нафтопереробних заводах Росії, намагаючись завдати шкоди одному з основних джерел доходу уряду РФ.

Це спричинило суперечки у Вашингтоні. У Пентагоні заявляли, що не хочуть, щоб Україна продовжувала ці удари. Водночас Україна не застосовувала для цього зброю партнерів, тому це було суверенне рішення нашої держави.

Високопоставлений український чиновник сказав, що його країна має два засоби далекобійної зброї: безпілотники, які можуть стріляти на 1500 кілометрів, і ракети дальністю 700 кілометрів. Обмежуючим фактором для цих можливостей є масштаб. Тобто, Україна знає, як їх виготовляти, і могла б збільшити виробництво, але для цього бракує фінансування.

Україні потрібні можливості для того, аби виготовити необхідну кількість цієї зброї, тому поки наша держава буде використовувати зброю інших країн та дотримуватись їхніх правил.