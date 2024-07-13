Майор ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Родион Кудряшов в разговоре с 24 Каналом озвучил, что разрешение бить по территории страны-агрессора, хотя и с ограничениями, но улучшило ситуацию для Украины в этой войне.

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Удары по оккупантам наносили и раньше

По словам Кудряшова, ВСУ поражали оружием по скоплениям противника и до определенных резолюций. Однако он отметил, что теперь не нужно согласовывать запланированные мероприятия и неформально обсуждать свои планы в этом направлении.

"Сегодня у нас руки развязаны. В целом ситуация после таких резолюций не изменилась ни в лучшую, ни в худшую сторону. Противник как продолжал концентрировать большое количество войск и пытался их применить на том направлении, где им это нужно – так и продолжает. А мы как продолжали нести службу и достойно выполнять боевые задачи, так и делаем это", – заверил Кудряшов.

Украине разрешено использовать оружие, полученное от союзников, для ударов по приграничным территориям России, то есть с определенными ограничениями. США по состоянию на июль 2024 года не позволяют ВСУ применять ракеты ATACMS для ударов вглубь страны-агрессора.