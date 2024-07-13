Майор ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Родіон Кудряшов в розмові з 24 Каналом озвучив, що дозвіл бити по території країни-агресорки, хоча й з обмеженнями, але покращив ситуацію для України в цій війні.

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Удари по окупантах наносили й раніше

Зі слів Кудряшова, ЗСУ вражали зброєю по скупченнях противника й до певних резолюцій. Однак він зауважив, що тепер не потрібно узгоджувати заплановані заходи та неформально обговорювати свої плани в цьому напрямку.

"Сьогодні в нас руки розв'язані. В цілому ситуація після таких резолюцій не змінилася ні в кращий, ні в гірший бік. Противник як продовжував концентрувати велику кількість військ й намагався їх застосувати на тому напрямку, де їм це потрібно – так і продовжує. А ми як продовжували нести службу й гідно виконувати бойові завдання, так і робимо це", – запевнив Кудряшов.

Україні дозволено використовувати зброю, отриману від союзників, для ударів по прикордонних територіях Росії, тобто з певними обмеженнями. США станом на липень 2024 року не дозволяють ЗСУ застосовувати ракети ATACMS для ударів вглиб країни-агресорки.