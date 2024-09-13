Сейчас идет работа по определению целей на территории страны-агрессора, которые нужно уничтожать. Такое мнение 24 Каналу озвучил заместитель гендиректора компании по производству РЭБ и эксперт по авиации Анатолий Храпчинский.

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Работа по определению целей

Анатолий Храпчинский отметил, что большинство западных партнеров постоянно поддерживают идею применения своего вооружения Украиной. Однако отмечают, что нашему государству нужно развивать собственный ВПК, чтобы Украина могла самостоятельно работать в этом направлении.

Обратите внимание! Спикер Пентагона генерал-майор Пэт Райдер ответил, изменились ли взгляды Ллойда Остина относительно дальнобойных ударов вглубь России. Он заявил, что на данный момент политика не изменилась. Ранее относительно разрешения на использование ATACMS для ударов вглубь территории России министр обороны США прокомментировал, что Украина имеет собственное оружие для этого.

Сейчас в Украине уже появились определенные возможности. В частности, активно развиваются беспилотные системы, есть определенная ракетная программа. Нужно это все масштабировать. А западное оружие – это существенное усиление возможностей ВСУ.

Я думаю, что решение уже есть. Есть вопросы по отдельным точкам, по которым надо будет бить. За последнее время мы видим вылеты наших беспилотных авиационных систем и по "Оленье", и по Подмосковью, и Ленинградская область была, и еще определенные части. Был уничтожен ряд аэродромов на приграничье с Украиной. То есть уже продолжается работа по определению целей, которые нужно уничтожать,

– подчеркнул авиаэксперт.

"Красные линии" стерты

Заместитель гендиректора компании по производству РЭБ заметил, что использование Украиной западного оружия на территории России, в частности, на Курщине, показало, что так называемых "красных линий" вообще не существует. Кремль рассчитывал на способности своего ядерного оружия как основной защиты и аргумента для всего мира.

Как видим, ряд ударов по территории России со стороны Украины привели к тому, что "красные линии" стерты, а ядерное оружие не применено. Поэтому есть вопрос о возможностях ядерного оружия. Есть понимание, что у него такое же состояние, как у вооруженных сил, как у ПВО России. Поэтому это обычный блеф, который Россия пытается создавать с помощью информационных площадок,

– добавил Храпчинский.