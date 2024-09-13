Наразі триває робота щодо визначення цілей на території країни-агресорки, які потрібно знищувати. Таку думку 24 Каналу озвучив заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ та експерт з авіації Анатолій Храпчинський.

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Робота щодо визначення цілей

Анатолій Храпчинський зазначив, що більшість західних партнерів постійно підтримують ідею застосування свого озброєння Україною. Однак наголошують, що нашій державі потрібно розвивати власний ВПК, щоб Україна могла самостійно працювати у цьому напрямку.

Зверніть увагу! Речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер відповів, чи змінилися погляди Ллойда Остіна щодо далекобійних ударів вглиб Росії. Він заявив, що на цей момент політика не змінилась. Раніше щодо дозволу на використання ATACMS для ударів вглиб території Росії міністр оборони США прокоментував, що Україна має власну зброю для цього.

Зараз в України вже з'явились певні можливості. Зокрема, активно розвиваються безпілотні системи, є певна ракетна програма. Потрібно це все масштабувати. А західна зброя – це суттєве посилення можливостей ЗСУ.

Я думаю, що рішення вже є. Є питання щодо окремих точок, по котрих треба буде бити. За останній час ми бачимо вильоти наших безпілотних авіаційних систем і по "Оленьї", і по Підмосков'ю, і Ленінградська область була, і ще певні частини. Був знищений ряд аеродромів на прикордонні з Україною. Тобто вже триває робота щодо визначення цілей, які потрібно знищувати,

– підкреслив авіаексперт.

"Червоні лінії" стерті

Заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ зауважив, що використання Україною західної зброї на території Росії, зокрема, на Курщині, показало, що так званих "червоних ліній" взагалі не існує. Кремль розраховував на спроможності своєї ядерної зброї як основного захисту й аргументу для всього світу.

Як бачимо, низка ударів по території Росії з боку України призвели до того, що "червоні лінії" стерті, а ядерна зброя не застосована. Тому є питання щодо можливостей ядерної зброї. Є розуміння, що у неї такий же стан, як у збройних сил, як у ППО Росії. Тому це звичайний блеф, який Росія намагається створювати за допомогою інформаційних майданчиків,

– додав Храпчинський.