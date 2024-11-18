США предоставили Украине разрешение бить по России: глава МИД Венгрии раскритиковал решение

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал опасным решение США разрешить Украине использовать поставленные дальнобойные ракеты для ударов по территории России. Он также обвинил "провоенные силы" в эскалации конфликта.

Сийярто считает, что разрешение США бить вглубь России может расширить войну в Украине до глобальных масштабов, передает 24 Канал со ссылкой на главу МИД Венгрии.

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Что известно о заявлении Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии считает, что победа Дональда Трампа на президентских выборах создает новую политическую реальность. По его мнению, эта реальность базируется на воле народа, который решил поддержать "партию мира."

По словам Сийярто, политики отказываются учитывать волю народа.

Это не только недемократично, но и крайне опасно. Похоже, что провоенные силы, в окончательном раздражении, не уклоняются от худшего, то есть расширение войны в Украине до глобальных масштабов,

– говорит Петер Сийярто.

По данным СМИ, США разрешили Украине бить американским оружием, в частности ракетами ATACMS, вглубь России. Известно, что Киев уже готовит первый дальнобойный ракетный удар.

Владимир Зеленский прокомментировал решение США, заявив, что дальнобойность для ВСУ является одним из пунктов Плана победы и "ракеты сами за себя скажут".