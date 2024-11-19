Это поможет выиграть войну, – боец ВСУ сказал, куда нужно бить ракетами ATACMS

Администрация действующего президента США Джо Байдена разрешила ВСУ использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России. Украине важно поражать военные объекты врага как на временно оккупированных территориях, так и в России.

В частности, наше государство должно наносить удары по логистике россиян. Это 24 Каналу отметил заместитель командира батальона ударных беспилотников 92-й бригады "Ахилес" Олесь Маляревич.

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Важно бить по логистике врага

Олесь Маляревич отметил, что для ВСУ не должно быть ограничений по использованию западного оружия по территории России. Потому что против Украины воюет мощный враг, который применяет любые средства для того, чтобы уничтожать украинцев.

"Воин выигрывает битву, а войну – логистика. Надо бить по логистике. Это аэродромы, точки обеспечения, склады. Их нужно уничтожать дальнобойным оружием постоянно, чтобы на линии фронта они не получали ни топлива, ни боеприпасов, ни живой силы в достаточном количестве,

– подчеркнул он.

По словам заместителя командира батальона ударных беспилотников 92-й бригады "Ахилес", Западу стоило предоставлять Украине такие разрешения еще с марта 2022 года.

Напомним, в ночь на 19 ноября в Брянской области прогремели взрывы на вражеском арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления. Россияне жалуются, что это якобы была атака ATACMS.