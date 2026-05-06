Большая группа людей уже работает над законом о гражданском оружии, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине продолжается подготовка обновленного законопроекта относительно оборота гражданского огнестрельного оружия.

Об этом Зеленский рассказал в своем вечернем обращении.

Какой закон об оружии готовят в Украине?

По словам Зеленского, министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о работе над изменениями, к которой привлекли широкую группу специалистов. Речь идет не только о представителях МВД, но и о народных депутатах, военных, правоохранителей, общественный сектор и бизнес.

Я благодарю всех за неравнодушие. Украине нужен современный и сильный закон о гражданском огнестрельном оружии, который защитит и граждан без оружия и урегулирует реально ситуацию для тех, кто владеет оружием,

– отметил глава государства.

Какие есть мнения о целесообразности закона?