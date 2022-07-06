Когда почитал объяснение, и ждешь объяснения объяснений: шальные мемы о "разрешении на выезд"

Генштаб ВСУ заявил, что военнообязанные будут ограничены в передвижении по Украине и вынуждены получать разрешения для поездок. Украинцы возмущались, но и шутили над этой темой одновременно.

24 канал собрал самые смешные шутки, мемы и фотожабы, которые создали пользователи. Упомянули и о самом запрете, и об объяснении Генштаба, и о поручении Владимира Зеленского к министерству и Генштабу.

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Военнообязанные не смогут "покинуть зону комфорта"

Граждане Украины шутили над тем, когда именно им потребуется разрешение на выезд в пределах Украины. Мол, когда выходишь из квартиры, едешь в другой район города или просто передвигаешься по комнате.

Люди шутили, что теперь без разрешения не выйдут из дома / Мемы из телеграма "Украина Online"

Впоследствии Генштаб ВСУ объяснил, как следует понимать нововведения и когда и кому будут разрешать выезд. Очевидно, объяснение далось нелегко. Люди начали шутить и над тем, что теперь нужны объяснения объяснений.



Украинцы ждали пояснений Генштаба



Украинцы не очень поняли объяснение Генштаба / Скриншот из твиттера "PhD Б*я водный чип накрылся"

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Люди шутили также над планируемыми поездками и тем, какими они будут после ограничений Генерального штаба ВСУ.



Люди шутили над планами, которые могут сорваться из-за ограничений





Смеялись, что есть места, куда больше не нужно будет ехать



Планировали поездки воздушным способом / Фото из фейсбука Olena Shiyan





Военнообязанные думали, куда поедут после ограничений Генштаба



Украинцы пытались разрешить сложившуюся ситуацию / Фото из фейсбука Olena Shiyan

Дальше – больше. Вечером 5 июля с традиционным обращением к украинцам выступил Владимир Зеленский. Президент сказал, что обещает народу разобраться с этим и попросил Генеральный штаб в дальнейшем не принимать подобные решения без самого Зеленского.

Заметьте Поручение Генштаба и работа над защитой от ракетных ударов: Зеленский обратился к украинцам

Люди сразу отреагировали на обращение президента Украины и не смогли не пошутить над сложившейся ситуацией.



Люди предполагали, как обстоит ситуация с выездом военнообязанных

Украинцы шутили над разрешениями, которые им придется получать / "Новинач"

Наконец вспомнили Алексея Арестовича, который с начала полномасштабной войны всегда всех успокаивал своими обращениями.





После заявлений Генштаба люди вспомнили об Арестовиче



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