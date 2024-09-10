Разрешение на удары вглубь России может стать решающим фактором победы, – Шмыгаль

Премьер министр Украины высказался о важности получения разрешения на использование дальнобойного оружия против военных целей на территории России. По его мнению, это может стать ключевым фактором для победы в войне.

Об этом заявил глава украинского правительства во время пресс-конференции, информирует 24 Канал.

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Шмыгаль о разрешении на удары вглубь России

Шмыгаль отметил, что Украина ежедневно ведет переговоры с международными партнерами, чтобы получить такое разрешение.

Вы видите, что Украина уже продемонстрировала такую возможность собственным оружием. Почти ежедневно мы поражаем военные цели на территории врага. Мы абсолютно ставим только военные цели для таких дальнобойных операций. Мы уверены, что очень ответственно будем использовать западное дальнобойное оружие для поражения российских военных целей,

– отметил Шмыгаль.

Премьер отметил, что несмотря на то, что некоторые страны уже позволили Украине использовать свое оружие для защиты суверенитета, ключевые партнеры, такие как США, Германия и Франция, пока официально не предоставили такого разрешения.

"Мы его (разрешения – 24 Канал) добиваемся. Мы будем продолжать эту работу. В переговорах с премьер-министрами, правительствами наших западных партнеров постоянно подчеркиваю,, что это тот фактор, который чрезвычайно повысит безопасность в том числе и украинской гражданской инфраструктуры", – заявил глава правительства.

Шмыгаль добавил, что если Украина получит возможность уничтожать подготовленные россиянами для ударов по Украине военные объекты или оружие, то это принесет больше безопасности для украинцев.

И это может стать один из решающих факторов победы в этой войне. Поэтому мы уделяем этому так много внимания. Поэтому для нас это сегодня один из важнейших приоритетов,

– подчеркнул Шмыгаль.