Можно ли выехать за область и как получить разрешение: все о новых правилах для военнообязанных

В Генштабе ВСУ сообщили, что для поездок по стране военнообязанные должны оформлять разрешение. Эта новость всколыхнула сеть и вызвала много вопросов.

В частности, украинцы спрашивают, кому именно нужно разрешение, как его оформлять и какие наказания ждут за нарушение требований. Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак объяснил 24 каналу все нюансы этой инициативы.

Важно Залужный опубликовал порядок предоставления разрешения на выезд для военнообязанных

Эта норма в законе – не новая

В законе о воинской обязанности и службе действительно отмечено, что в военное время запрещен выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

При этом указанная норма существует в законодательстве с 1992 года. То есть предусмотрено, что для выезда военнообязанных требуется соответствующее разрешение от руководителя военкомата.

Место жительства – это не место прописки

Юрчак пояснил, что в соответствии с законодательством между местом пребывания и проживания есть разница:

местонахождение – это жилье или специализированное социальное учреждение, где человек проживает от 6 месяцев в году или получает социальные услуги.

место жительства – жилье с присвоенным в установленном законом порядке адресом, где проживает.

Таким образом, закон не связывает место жительства или пребывания лица с местом регистрации его жительства. То есть если человек проживает не по месту прописки, то необходимости получать разрешение на выезд нет.

Юрист отметил, что пока отсутствует какой-либо нормативно-правовой акт или разъяснение, позволяющее объяснить понятие "выезд с места жительства". Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечал, что речь идет о "выезде за пределы своих районов и областей".

Кому нужно разрешение

призывникам, имеющим право на отсрочку от призыва, на срок до одного года. Однако не позже даты окончания отсрочки;

лицам призывного возраста при наличии уважительных причин: болезнь или смерть родных и т.д. на срок до 30 суток;

военнообязанным и резервистам, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации – сроком до одного года, при наличии документов. Однако не позже даты окончания права на отсрочку;

военнообязанным и резервистам, которые были забронированы на период мобилизации и военное время на срок до 30 суток, но не позднее даты истечения срока действия удостоверения об отсрочке.

в отдельных случаях, по решению руководителя центра комплектования, остальным военнообязанным и резервистам при наличии других уважительных причин с представлением ими соответствующих документов на срок до 30 суток.

Кому не нужно получать разрешение

изключенным из воинского учета. Основанием для выезда есть отметка о снятии с учета военнообязанного;

лицам, выбывающим в командировку и военнообязанным, забронированным на период мобилизации и военное время. С собой нужно иметь паспорт, военный билет, временное удостоверение военнообязанного, удостоверение об отсрочке или заверенный руководителем ТЦК и СП извлечение из приказа Министерства экономики и командировочного удостоверения.

призывникам, военнообязанным и резервистам, которые сняты с учета для перемещения в другую местность. Основанием является отметка в удостоверении или военном билете \ временном удостоверении. Они должны стать на учет по новому месту дислокации в течение 7 суток с даты снятия с учета.

Следовательно, во время военного положения призывники, военнообязанные и резервисты, планирующие осуществлять выезд за пределы района или области, в которой они проживают, независимо от места регистрации должны получить разрешение от руководителя военкомата.

Это значит, что эти мужчины могут уезжать с места жительства без каких-либо разрешений. Кстати, военнообязанные, не имеющие отсрочки от призыва во время мобилизации или забронированные, тоже не могут выезжать. Они должны получить соответствующее разрешение.

Как получить разрешение

Юрист также объяснил алгоритм получения разрешения.

Сначала человеку следует обратиться к руководителю ТЦК и СП с заявлением, согласно утвержденной форме. В нем следует указать причину выезда и предоставить подтверждающие документы. Затем ТЦК и СП рассмотрит заявление и разрешит нужный срок.

Следует отметить, что в законе не предусмотрены ограничения сроков действия таких разрешений, кроме определенных случаев, а также времени рассмотрения соответствующих заявлений.

В каком военкомате нужно просить разрешение

По словам Юрчака, разрешение для выезда выдает руководитель ТЦК и СП по месту нахождения на воинском учете, определяемом по отметке в военно-учетных документах.

Независимо от места проживания или пребывания человека соответствующее разрешение нужно получать в военкомате, в котором вы состоите на учете.

Какое наказание будет за выезд без разрешения

Юрист отметил, что нарушение требований можно квалифицировать как нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета. Это влечет штраф – от 510 до 850 гривен.

Кстати, Юрчак отметил, что такой порядок распространяется и на оформление документов для пересечения государственной границы.

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