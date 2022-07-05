Зокрема, українці запитують, кому саме потрібен дозвіл, як його оформлювати та які покарання чекають за порушення вимог. Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак пояснив 24 каналу всі нюанси цієї ініціативи.

Важливо Залужний опублікував порядок надання дозволу на виїзд для військовозобов'язаних

Ця норма в законі не нова

У законі про військовий обов'язок і службу дійсно зазначено, що у воєнний час заборонений виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

При цьому вказана норма існує у законодавстві ще з 1992 року. Тобто передбачено, що для виїзду військовозобов'язаних потрібен відповідний дозвіл від керівника військкомату.

Місце проживання – це не місце прописки

Юрчак пояснив, що відповідно до законодавства між місцем перебування та проживання є різниця:

місце перебування – це житло або спеціалізована соціальна установа, де людина проживає від 6 місяців на рік або отримує соціальні послуги.

місце проживання – житло з присвоєною у встановленому законом порядку адресою, де особа проживає.

Таким чином закон не пов'язує місце проживання чи перебування особи із місцем реєстрації її проживання. Тобто, якщо людина проживає не за місцем прописки, то необхідності отримувати дозвіл на виїзд немає.

Юрист зауважив, що поки відсутній будь-який нормативно-правовий акт чи роз’яснення, які б дозволяли розтлумачити поняття "виїзд з місця проживання". Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначав, що мовиться про "виїзд за межі своїх районів та областей".

Відтак під час воєнного стану призовники, військовозобов’язані та резервісти, які планують здійснювати виїзд за межі району чи області, в якій вони проживають незалежно від місця реєстрації, повинні отримати дозвіл від керівника військкомату.

Кому потрібен дозвіл

призовникам, які мають право на відстрочку від призову, терміном до одного року. Однак не пізніше дати закінчення відстрочки;

особам призовного віку, за наявності поважних причин: хвороба або смерть рідних тощо – на термін до 30 діб;

військовозобов’язаним та резервістам, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації – на термін до одного року за наявності документів. Проте не пізніше дати закінчення права на відстрочку;

військовозобов’язаним та резервістам, що були заброньовані на період мобілізації та на воєнний час на термін до 30 діб, але не пізніше дати закінчення терміну дії посвідчення про відстрочку.

в окремих випадках за рішенням керівника центру комплектування решті військовозобов’язаних та резервістів при наявності інших поважних причин з поданням ними відповідних документів на термін до 30 діб.

Кому не потрібно отримувати дозвіл

виключеним з військового обліку. Підставою для виїзду є позначка про зняття з обліку військовозобов'язаного;

особам, які їдуть у відрядження і є військовозобов’язаними, заброньованими на період мобілізації та на воєнний час. З собою треба мати паспорт, військовий квиток/тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, посвідчення про відстрочення або завірений керівником ТЦК та СП витяг із наказу Міністерства економіки та посвідчення про відрядження.

призовникам, військовозобов’язаним та резервістам, які зняті з обліку для переміщення до іншої місцевості. Підставою є відмітка у посвідченні або у військовому квитку / тимчасовому посвідченні. Вони мають стати на облік за новим місцем дислокації протягом 7 діб від дати зняття з обліку.

Це означає, що ці чоловіки можуть виїжджати з місця проживання без будь-яких дозволів. До речі, військовозобов'язані, які не мають відстрочки від призову під час мобілізації або були заброньовані, теж не можуть виїжджати. Вони повинні отримати відповідний дозвіл.

Як отримати дозвіл

Юрист також пояснив алгоритм для отримання дозволу.

Спочатку людині треба звернутись до керівника ТЦК та СП із заявою, згідно з затвердженою формою. У ній слід вказати причину виїзду та надати документи, що підтверджують її. Потім у ТЦК та СП розглянуть заяву та нададуть дозвіл із потрібним терміном.

Слід зауважити, що у законі не передбачено обмежень щодо строків дії таких дозволів, окрім певних випадків, а також часу розгляду відповідних заяв.

В якому військкоматі треба просити дозвіл

За словами Юрчака, дозвіл для виїзду видає керівник ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку, який визначається за відміткою у військово-облікових документах.

Незалежно від місця проживання чи перебування людини, відповідний дозвіл треба отримувати у військкоматі, в якому ви перебуваєте на обліку.

Яке покарання буде за виїзд без дозволу

Юрист зазначив, що порушення вимог можна кваліфікувати як порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку. Це тягне за собою штраф – від 510 до 850 гривень.

До речі, Юрчак зауважив, що такий порядок поширюється і на оформлення документів для перетину державного кордону.

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