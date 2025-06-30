Разрешение на выезд за границу от ЛОВА по письмам "от императора Александра": реакция прокуратуры

Издание NGL.media заявляет, что Львовская областная военная администрация согласовывала выезд мужчинам за границу по письмам от несуществующей общественной организации. Появилась реакция прокуратуры.

Согласно расследованию СМИ, Львовская ОГА допустила выезд за границу восьмерых мужчин по письмам от фейковой организации "Гуманитарная надежда нации". Семь из них не вернулись. Интересно, что письма в администрацию подписывались автографом российского императора Александра III, передает 24 Канал.

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Прокуратура начинает расследование

К вечеру, 30 июня, Львовская областная прокуратура отреагировала на информацию в СМИ о том, что должностное лицо несуществующей организации организовывала выезд военнообязанных мужчин через государственную границу Украины. В частности, предъявляя Львовской областной военной администрации соответствующие письма, которые вносились в систему "Путь".

Поэтому, реагируя на данный факт, Галицкой окружной прокуратурой города Львова зарегистрировано уголовное производство по части 2 статьи 332 УК Украины (незаконное пересечение государственной границы). Досудебное расследование поручено территориальному органу полиции.