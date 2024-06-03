Военный обозреватель Денис Попович рассказал 24 Каналу, что ВСУ могут поражать группировки российских войск у границ с Украиной. Таким образом мы создадим зону, находиться в которой россиянам будет опасно.
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Влияние ударов оружием США
По словам Поповича, использование HIMARS и артиллерии дает Украине возможности уничтожать войска, которые есть вблизи наших границ и готовятся к наступательным операциям. ВСУ могут бить по скоплениям войск в Харьковской области, наносить удары по российским штабам и складам с боеприпасами.
То, что нам разрешили – это хорошо. Раньше этого не было. Мы уже можем влиять на территорию России вблизи наших границ, создавая буферную зону, где будет опасно находиться российским войскам,
– подчеркнул военный обозреватель.
Что Украина пока не может делать
Попович рассказал, что пока ВСУ не могут выдвинуть в глубь России вражеские зенитно-ракетные системы С-300, дальность которой является 75 – 100 километров, и С-400 с дальностью более 50 километров. Украина не сможет выдвинуть и российский ракетный комплекс "Искандер", ведь его дальность является 500 километров. Также Силы обороны не смогут наносить удары по российским аэродромам, где есть самолеты-носители КАБов, которые есть в радиусе более, чем 50 километров.
Разрешение от США: последние новости
- Конгрессмены США осудили ограничения на использование поставленных США ракет ATACMS. Главы комитетов Палаты представителей считают, что разрешение на удары по приграничью России стоило предоставить еще до ее наступления на Харьковскую область.
- Аналитики The Wall Street Journal сообщили, что пока ВСУ имеют право наносить удары с помощью систем HIMARS, боеприпасов GMLRS и артиллерии по российской территории. Однако не говорится о применении дальнобойных ракет ATACMS.
- Между тем директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности США Майкл Карпентер сообщил, что разрешение касается не только Харьковской области. Оно касается всего региона на Севере, где российские силы обстреливают Украину.