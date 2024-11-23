Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал издания The Hill. Одними из первых дальнобойных ударов по России нашему государству разрешили наносить с помощью ракет ATACMS.

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Как Байден изменил свою позицию относительно ударов вглубь России

В издании отметили, что 17 ноября, после почти двух месяцев внутреннего анализа, Джо Байден наконец согласился разрешить Украине использовать ракетные системы большой дальности ATACMS против российских целей, сначала в Курской области, где Украина проводит свою операцию.

Впоследствии Байден также разрешил Украине использовать британские ракеты воздушного базирования Storm Shadow и французские ракеты Scalp (обе совместно разработаны двумя странами), компоненты которых содержат американские навигационные системы, и поэтому они подпадают под американские ограничения по их использованию.

По данным журналистов, в течение двух дней после получения разрешения от Белого дома Украина выпустила по меньшей мере восемь ATACMS по складу оружия вблизи города Карачев в Брянской области России. На следующий день украинские бомбардировщики выпустили 10 британских ракет Storm Shadow по подземному командному пункту оккупантов в Курской области. Сообщается, что там находились российские и, возможно, северокорейские командиры.

В тот же день, когда Украина впервые применила ATACMS, президент России Владимир Путин официально подписал изменения в ядерную доктрину России.

Документ, который обновляет официальную ядерную доктрину России, содержит несколько ключевых изменений. В частности, Путин заявлял, что Москва может применить ядерное оружие для победы над "агрессией против Российской Федерации и Республики Беларусь ... с использованием обычного оружия, что создает критическую угрозу их суверенитету и/или территориальной целостности".

На практике, однако, что бы ни утверждала официальная ядерная доктрина России, решение о применении ядерного оружия или нет всегда принадлежало только Путину.

Как пишет издание, решение Байдена предоставить украинцам ATACMS может означать, что наконец, когда срок его президентских полномочий заканчивается, он решил больше не сдерживаться из-за страха российской ядерной угрозы.

Журналисты отметили, что если бы Вашингтон пару лет назад одобрил подобное решение, война в Украине могла бы уже давно закончиться, а страна избежала бы столько массовых смертей и разрушений со стороны России.