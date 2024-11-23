Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал видання The Hill. Одними з перших далекобійних ударів по Росії нашій державі дозволили завдавати за допомогою ракет ATACMS.

Цікаво Як глава Пентагону повідомив Умєрову про зміни у використанні зброї США

Як Байден змінив свою позицію щодо ударів вглиб Росії

У виданні зазначили, що 17 листопада, після майже двох місяців внутрішнього аналізу, Джо Байден нарешті погодився дозволити Україні використовувати ракетні системи великої дальності ATACMS проти російських цілей, спочатку в Курській області, де Україна проводить свою операцію.

Згодом Байден також дозволив Україні використовувати британські ракети повітряного базування Storm Shadow і французькі ракети Scalp (обидві спільно розроблені двома країнами), компоненти яких містять американські навігаційні системи, і тому вони підпадають під американські обмеження щодо їх використання.

За даними журналістів, протягом двох днів після отримання дозволу від Білого дому Україна випустила щонайменше вісім ATACMS по складу зброї поблизу міста Карачів у Брянській області Росії. Наступного дня українські бомбардувальники випустили 10 британських ракет Storm Shadow по підземному командному пункту окупантів в Курській області. Повідомляється, що там перебували російські та, можливо, північнокорейські командири.

Того самого дня, коли Україна вперше застосувала ATACMS, президент Росії Владімір Путін офіційно підписав зміни до ядерної доктрини Росії.

Документ, який оновлює офіційну ядерну доктрину Росії, містить кілька ключових змін. Зокрема, Путін заявляв, що Москва може застосувати ядерну зброю для перемоги над "агресією проти Російської Федерації та Республіки Білорусь … з використанням звичайної зброї, що створює критичну загрозу їхньому суверенітету та/або територіальній цілісності".

На практиці, однак, що б не стверджувала офіційна ядерна доктрина Росії, рішення про застосування ядерної зброї чи ні завжди належало лише Путіну.

Як пише видання, рішення Байдена надати українцям ATACMS може означати, що нарешті, коли термін його президентських повноважень закінчується, він вирішив більше не стримуватися через страх російської ядерної загрози.

Журналісти наголосили, що якби Вашингтон пару років тому схвалив подібне рішення, війна в Україні могла б уже давно закінчитися, а країна уникла б стільки масових смертей і руйнувань з боку Росії.