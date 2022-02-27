Разрядите оружие, – заместитель главнокомандующего ВСУ обратился к российским солдатам

Заместитель главнокомандующего ВСУ обратился к российским солдатам, пришедшим на украинскую землю. Евгений Мойсюк призвал их отказаться от войны и возвращаться домой.

Обращение генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка к российским военнослужащим опубликовала в своем фейсбуке заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр. В тексте она указала горячую телефонную линию для родственников русских солдат и офицеров.

Обратите внимание: Это не наша война, – известный белорусский подполковник из "Черного орла" обратился к коллегам.

Вы – инструмент в руках своих правителей, – Мойсюк к россиянам

"От имени Вооруженных Сил Украины я обращаюсь к российским военнослужащим, которых на нашу землю привела эта бессмысленная жестокая война. Подумайте, почему вы здесь, за что сражаетесь, чего хотите достичь", – отметил Мойсюк.

Он надеется, что российские военные убедились – в Украине их никто не ждал и им ничего делать на нашей земле.

"Поверьте, наше дело правое, а вы – инструмент в руках своих правителей. Мы даем вам возможность вернуться к своим родным, не потеряв своей жизни и достоинства. Разрядите оружие, поднимите руки, чтобы наши военнослужащие и мирные жители могли понять, что вы нас услышали", – заметил Евгений Мойсюк.

Заместитель главнокомандующего ВСУ отметил, что это билет домой для россиян в Украине и добавил: "Идите, защищайте свою родину, а не разрушайте нашу".

Обращение генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка: смотрите видео

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