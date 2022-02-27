Звернення генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка до російських військовослужбовців опублікувала у своєму фейсбуці заступниця глави Міноборони України Ганна Маляр. В тексті вона зазначила гарячу телефонну лінію для родичів російських солдатів та офіцерів.

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Ви – інструмент у руках своїх правителів, – Мойсюк до росіян

"Від імені Збройних Сил України я звертаюся до російських військовослужбовців, яких на нашу землю привела ця безглузда жорстока війна. Подумайте, чому ви тут, за що воюєте, чого хочете досягти", – зазначив Мойсюк.

Він сподівається, що російські військові переконалися – в Україні на них ніхто не чекав і їм нічого робити на нашій землі.

"Повірте, наша справа праве, а ви – інструмент у руках своїх правителів. Ми даємо вам можливість повернутися до своїх рідних, не втративши свого життя та гідності. Розрядіть зброю, підніміть руки, щоб наші військовослужбовці та мирні жителі могли зрозуміти, що ви нас почули", – зауважив Євген Мойсюк.

Заступник головнокомандувача ЗСУ зазначив, що це білет додому для росіян в Україні і додав: "Ідіть, захищайте свою батьківщину, а не руйнуйте нашу".

Звернення генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка: дивіться відео

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