Последствия ракетного удара по Запорожью

Оккупанты обстреляли Запорожье во время всеукраинской воздушной тревоги. Взрывы раздались около 05:21, сообщает 24 канал.

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Известно, что армия агрессора выпустила по мирному городу 4 крылатых ракеты. Одну из них сбили Силы ПВО.

Представитель Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев рассказал , что от удара пострадала гражданская инфраструктура в Шевченковском и Александровском районах. Повреждения получили не менее 62 домов и торговый центр "Аврора". В зданиях выбило окна, а в здании ТЦ разрушены магазины.

В настоящее время на месте происшествия работают соответствующие службы. Ущерб подсчитывается.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью / Фото Общественное

Обратите внимание! От утреннего ракетного удара по Запорожье погибла женщина, а еще 4 человека пострадали. В настоящее время они находятся в больницах города.

Смотрите видео момента удара по ТЦ "Аврора":

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Последствия утренних обстрелов Запорожья: видео

В области усилят безопасность на период военного положения

Из-за утреннего обстрела глава Запорожской ОВА Александр Старух провел совещание с руководителями структурных подразделений. Глава области созвал немедленное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, чтобы усилить безопасность на Запорожье в условиях увеличения вражеских обстрелов.

Да, предприятия в области должны усилить безопасность своих работников и обустроить для них укрытия.

Также в ОВА еще раз призывали граждан не игнорировать сообщения о воздушной тревоге, а немедленно прятаться в укрытие.

Ракетные обстрелы Украины: последние новости

25 мая россияне нанесли ракетный удар по Краснополью Сумской области. Известно, что разрушения получили около 20 жилых домов. Также повреждены линии электропередачи.

В результате обстрела Покровска в Донецкой области пострадали 6 местных жителей .

Вечером 24 мая кафиры выпустили ракеты по спальным районам Краматорска. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

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